مجتمع آموزشی و تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع آموزشی و تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی بجنورد، اظهار کرد: این مجتمع آموزشی و آزمایشگاهی از سال ۸۹ کلنگ زنی و امروز همزمان با هفتمین روز از دهه فجر افتتاح شد.

باباک سلحشور افزود: تاکنون بسیاری از آزمایش های پزشکی قانونی خراسان شمالی به استان های همجوار همچون خراسان رضوی ارسال می شد که برای صدور رای دادگاه زمان بر بود اما از این پس با سرعت عمل بیشتر آزمایش ها انجام خواهد شد.

سلحشور تصریح کرد: این مجتمع شامل بخش های مختلف معاینات، آزمایشگاه سم شناسی، آزمایشگاه آسیب شناسی، واحد تشریح، واحد پژوهش و تحقیات و واحد آموزش است که دانشجویان رشته های پزشکی، مامایی، پرستاری و حقوق می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی بیان کرد: آموزشی و تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی بجنورد در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و زیربنای دوهزار و ۹۹۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال ساخته شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: همچنین برای تجهیز این مجتمع ۱۰ میلیارد ریال اعتبار استانی کمک خواهد شد.