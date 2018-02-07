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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

سیاستگذاری شهروندمدار رکن تحقق منشور حقوق شهروندی است

سیاستگذاری شهروندمدار رکن تحقق منشور حقوق شهروندی است

دستیار وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درامور حقوق شهروندی گفت: معتقدم سیاست گذاری شهروند مدار از ارکان منشور حقوق شهروندی است. 

به گزارش خبرگزاری مهر روزبه کردونی در اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه  با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، انصاری معاون تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هداوند از استادان حقوق کشور برگزار شد گفت: منشورحقوق شهروندی یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است که دردستور کار قرارگرفت. 

وی ادامه داد: برای نخستین بار یک دولت برای خود یک سری چارچوب های مرتبط با حقوق شهروندی را اعمال کرد و دولت تدبیر و امید با ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام بزرگی برای تحقق حقوق شهروندی برداشت. 

کردونی اضافه کرد : خانم مولاوردی یکی از موثرترین چهره های دولت یازدهم و بهترین گزینه برای تصدی این پست بود چرا که ضمن محبوبیت در افکار عمومی، اهتمامی جدی برای اجرای حقوق شهروندی دارد.

وی تصریح کرد: طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های تابعه این وزارتخانه انتخاب شدند و در این وزارتخانه پیگیر مواردی هستیم که در منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده است . 

کردونی ادامه داد: با توجه به مسئولیت وزارتخانه در حوزه اشتغال و فقر به حقوق شهروندی با نگاهی جدی می اندیشد.

دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: معتقدم ما از فرسایش امید اجتماعی رنج می بریم و باید با هم گام های عملی و مهمی برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی برداشته شود.

کد مطلب 4222559

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