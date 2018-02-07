سیاستگذاری شهروندمدار رکن تحقق منشور حقوق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر روزبه کردونی در اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، انصاری معاون تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هداوند از استادان حقوق کشور برگزار شد گفت: منشورحقوق شهروندی یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است که دردستور کار قرارگرفت.

وی ادامه داد: برای نخستین بار یک دولت برای خود یک سری چارچوب های مرتبط با حقوق شهروندی را اعمال کرد و دولت تدبیر و امید با ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام بزرگی برای تحقق حقوق شهروندی برداشت.

کردونی اضافه کرد : خانم مولاوردی یکی از موثرترین چهره های دولت یازدهم و بهترین گزینه برای تصدی این پست بود چرا که ضمن محبوبیت در افکار عمومی، اهتمامی جدی برای اجرای حقوق شهروندی دارد.

وی تصریح کرد: طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های تابعه این وزارتخانه انتخاب شدند و در این وزارتخانه پیگیر مواردی هستیم که در منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده است .

کردونی ادامه داد: با توجه به مسئولیت وزارتخانه در حوزه اشتغال و فقر به حقوق شهروندی با نگاهی جدی می اندیشد.

دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: معتقدم ما از فرسایش امید اجتماعی رنج می بریم و باید با هم گام های عملی و مهمی برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی برداشته شود.