پرسمان دانشجویی "احکام ازدواج" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسمان دانشجویی "احکام ازدواج" که مجموعه برگزیده ای از پرسش های دانشجویی است در 168 صفحه تدوین و به مسایلی چون اهمیت و فلسفه ازدواج، مساله تعدد همسر، وجوب و تاخیر ازدواج ، راه های محرمیت و صیغه برادری و خواهری پرداخته است.



در بخش دوم نیز به تفصیل درباره پرسش هایی چون خواستگاری، خرید عروسی، شرایط عقد، مساله اذن پدر، مهریه، مراسم عروسی، ازدواج حرام، ازدواج با غیر مسلمان و ازدواج موقت پاسخ گفته شده و بخش سوم و چهارم آن نیز به مسایل طلاق و دانستنی های ازدواج اختصاص داده شده است.

کتاب حاضر که بیست و یکمین مجموعه از پرسش و پاسخ های دانشجویی است توسط حجت الاسلام سید مجتبی حسینی با مراجعه به فتاوای ده تن از مراجع عظام تقلید تنظیم و تدوین شده است.

این کتاب در 3 هزار نسخه و با بهای 900 تومان از سوی معاونت آموزش و تبلیغ و اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی منتشر شده است.