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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

پرسمان دانشجویی "احکام ازدواج" منتشر شد

کتاب "احکام ازدواج" مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام تقلید توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسمان دانشجویی "احکام ازدواج" که مجموعه برگزیده ای از پرسش های دانشجویی است در 168 صفحه تدوین و به مسایلی چون اهمیت و فلسفه ازدواج، مساله تعدد همسر، وجوب و تاخیر ازدواج ، راه های محرمیت و صیغه برادری و خواهری پرداخته است.

در بخش دوم نیز به تفصیل درباره پرسش هایی چون خواستگاری، خرید عروسی، شرایط عقد، مساله اذن پدر، مهریه، مراسم عروسی، ازدواج حرام، ازدواج با غیر مسلمان و ازدواج موقت پاسخ گفته شده و بخش سوم و چهارم آن نیز به مسایل طلاق و دانستنی های ازدواج اختصاص داده شده است.

کتاب حاضر که بیست و یکمین مجموعه از پرسش و پاسخ های دانشجویی است توسط حجت الاسلام سید مجتبی حسینی با مراجعه به فتاوای ده تن از مراجع عظام تقلید تنظیم و تدوین شده است.

این کتاب در 3 هزار نسخه و با بهای 900 تومان از سوی معاونت آموزش و تبلیغ و اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی منتشر شده است.

کد مطلب 422256

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