قول مساعد دولت برای راه اندازی قطار شهری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضایی امروز در آیین بازگشایی قطعه اول قطار شهری کرمانشاه، اظهار داشت: در طول ۱۸ ماه گذشته مجموعه ۴ تونل قطار شهری پیشرفت چشمگیری داشته است و در ۲۰۰ متر از قطعه اول در حال انجام عملیات تکمیلی هستیم

شهردار کرمانشاه بیان داشت: با توجه به اینکه اخذ قرارداد این پروژه با شهرداری بوده است شورای شهر قدم به قدم در پیشبرد آن با ما همراه بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه از نظر اعتبار در وضعیت خوبی بودیم اما نسبت به کلان شهرها و استانهای دیگر اعتبار ما نصف است که امیدواریم با پیگیری های استاندار و نمایندگان اعتبارات افزایش بیابد.

رضایی در ادامه گفت: در طی ۱۸ ماه گذشته ۶۰ میلیارد تومان صرف حفاری قطعات و قراردادها شده که این میزان نسبت به وضعیت خاص شهرداری رقم درشتی است.

وی تصریح کرد: حدود ۱۶ میلیارد تومان هزینه حفاری از میدان آزادی به طرف مدرس توسط شهرداری پرداخت شده و دولتی نیست و توسط قرارگاه خاتم در حال انجام است و پیشرفت خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه پروژه قطاری شهری کرمانشاه یک مسیر غیرقابل برگشت است، اذعان داشت: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه قول مساعد نسبت به راه اندازی آن تا پایان دولت ایشان داده شد که امیدواریم با همت دولت این امر محقق شود.

رضایی ابراز داشت: ما با تلاش‌های خود نشان دادیم که پای کار هستیم و مسئولین دولتی نیز باید در این راستا با ما همکاری داشته باشند.

سعید سلیم ساسانی، مدیر عامل سازمان قطار شهری کرمانشاه نیز اظهار داشت: زمانی پروژه شهری یک آرزو بود اما امروز با تلاش و پشتکار به مرحله افتتاح قطعه اول رسیده است.

وی با بیان اینکه کار بر روی این پروژه از زمان آغاز تا کنون به صورت ۲۴ ساعته صورت گرفته است بیان داشت: فقط در روزی که زلزله اتفاق افتاد به مدت ۶ ساعت کار تعطیل شد.

مدیر عامل سازمان قطار شهری کرمانشاه یادآور شد: در مجموع تا کنون حدود ۱ هزار و ۵۰۰ گام تونل حفر شده است.

وی اذعان داشت: این دو تونل بدون خطا و هیچ ریزشی به هم رسیده اند و می توان گفت این پروژه گل سرسبد پروژه های قطار شهری کل کشور است.

سلیم ساسانی در پایان ابراز امیدواری کرد: در صورت اخذ اعتبارات ملی بتوانیم تا پایان این دولت به پایان برسانیم.