ضرورت توسعه زیرساخت ها و تجهیزات درمانی در راستای مقابله با سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح چند پروژه عمرانی در جمع خبرنگاران افزود: در روزهای سپری شده از دهه فجر، پروژه هایی در سطح استان افتتاح و کلنگ زنی شده است.

احمدی با اشاره به برخی از پروژه های کلنگ زنی شده ابراز داشت: ظهر چهارشنبه بیمارستان های شهرهای پاتاوه و سی سخت کلنگ زنی شد.

وی افزود: به دلیل موقعیتی که این مناطق دارند و در شهر پاتاوه که ورودی استان محسوب می شود، علاوه بر پر تردد بودن مسیر، این شهر دارای جمعیت زیادی است که ایجاد یک مرکز درمانی بیمارستانی در این محدوده احساس می شد.

احمدی با بیان اینکه اقداماتی در حوزه صدور مجوز ساخت بیمارستان انجام شده است، عنوان داشت: در حوزه خیرین زمین این پروژه تامین شده است و اقدامات لازم برای تحقق این پروژه انجام خواهد شد.

احمدی به کلنگ زنی پروژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر سی سخت اشاره کرد و گفت: مجوز چندین کمیسیون برای احداث این بیمارستان گرفته شده است و با تکیه بر اعتبارات ملی و استانی هدفگذاری برای تزریق اعتبار پروژه انجام خواهد شد.

احمدی با اشاره به بهره برداری از پروژه گلخانه ای در شهرستان بویراحمد، خاطرنشان کرد: ظرفیت و اقلیم استان در حوزه پروژه هایی حول این محور محسوس است و قریب به ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به پروژه تزریق شده است و پروژه مطلوب محسوب می شود.

استاندار از واگذاری کشتارگاه یاسوج در راستای سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: اعتباراتی قریب به ۱۰ میلیارد ریال در اختیار متولی پروژه قرار گرفته بود که سعی می شود در سال جدید نیز از محل تسهیلات رونق تولید نیز اعتباراتی به مجموعه تزریق شود که در حوزه کشتار دام سنگین و سبک و فراوری و مدیریت پسماند اقدامات مناسبی برای اشتغال زایی انجام شود.

وی افزود: در این پروژه علاوه بر حفظ نیرو، تعدادی نیروی جدید نیز به مجموعه افزوده شده است و تلاش می شود با تزریق اعتبار هدفمند، تحقق بیش از پیش اشتغالزایی را داشته باشیم.

احمدی از افتتاح مرکز غربالگری سرطان شهر یاسوج خبر داد و گفت: سرطان هزینه های سنگینی دارد و باید تلاش شود در حوزه غربالگری و بعد درمان بستری و تجهیزات، استان در مبارزه با بیماری هایی مانند سرطان تقویت شود.

احمدی ابراز داشت: سرطان ها هزینه بالایی به خانوارها وارد می کنند که تحقق مراکزی نظیر مرکز غربالگری یاسوج میزان مراجعه به خارج از استان را کاهش می دهد.

وی افزود: مرکز درمان بستر این حوزه نیز در بیمارستام امام سجاد(ع) یاسوج تقویت خواهد شد و با تجهیز این دو مرکز برای کاهش و جلوگیری از این موضوعات اقدامات لازم انجام خواهد شد.