نخستین دانشکده منابع طبیعی دریا در خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دانشکده منابع طبیعی دریای کشور شامگاه امروز با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، استاندار و مسئولان منطقه ای در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افتتاح شد.

این دانشکدها در دو هزار و ۷۰۰ متر مربع زیر بنا، ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی و در سه طبقه احداث شده است. این پروژه که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد با اعتباری معادل ۱۱ میلیارد تومان به پایان رسید.

برای این مرکز آموزشی ۱۵ کلاس درس، ۱۵ آزمایشگاه، یک آمفی تئاتر و ظریفت پذیرش ۵۰۰ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شده است.

اجرای طرح گازرسانی به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در مساحت چهار هزار مترمربع نیز دیگر پروژه ای بود که امروز و با حضور مسئولان افتتاح شد.

لطف اله خواجه پور رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در آئین افتتاح از ناتمام ماندن تعدادی دیگر از پروژه های این دانشگاه به دلایل مشکلات اعتباری خبر داد و همکاری بیشتر با دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای توسعه علمی منطقه و کشور را خواستار شد.

خوابگاه پسرانه با مساحتی معادل سه هزار و ۲۵۴ مترمربع با پیشرفت ۹۵ درصدی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با مساحت پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع، کتابخانه مرکزی در مساحت سه هزار و ۵۵۰ متر مربع و اجرای طرح فاضلاب و زهکشی. دانشگاه که از سال ۹۳ آغاز و اعتباری معادل ۹ میلیارد ریال برای آن تعریف شده است پروژه های در حال اجرا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است.

رئییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به اجرای طرح گاز رسانی این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، دانشکده ها، خوابگاه ها و کوی اساتید به شبکه گاز شهری متصل می شوند که خوابگاه ها نخستین قسمتی بود که از گاز شهری متصل شد.