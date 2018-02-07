توسعه اردبیل نیازمند تملک اراضی در حریم شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: به منظور توسعه شهر تملک اراضی در حریم شهری در دستور کار بوده و از ساخت و ساز غیر مجاز ممانعت می شود.

وی به بازدید های مکرر در خصوص ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره و تصریح کرد: از سویی توسعه اصولی و منظم شهر مد نظر بوده و در برنامه های شهرداری این مهم گنجانده شده است.

شهردار اردبیل با تاکید به اینکه شهرداری با منابع مالی محدود مواجه است، ادامه داد: به ویژه تملک اراضی می تواند منابع مناسبی برای شهرداری به دنبال داشته باشد.

لطف اللهیان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه بسته تشویقی مطالبات شهرداری به مناسبت دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: از اول بهمن لغایت ۲۰ اسفند ماه سال جاری این بسته حمایتی اعمال می شود.

وی افزود: از اول تا ۲۲ بهمن ماه ۳۰ درصد تخفیف در عوارض پیش بینی شده که ۵۰ درصد مبلغ به صورت نقدی و مابقی در اقساط پنج ماهه دریافت می شود.

شهردار اردبیل افزود: از ۲۳ بهمن لغایت ۲۰ اسفند نیز دو بسته تشویقی تعریف شده که در بخش اول ۲۰ درصد تخفیف شامل ۵۰ درصد پرداخت نقدی و مابقی تقسیط در پنج ماه و ۳۰ درصد تخفیف مشروط به پرداخت نقدی مابقی مطالبات تعریف شده است.