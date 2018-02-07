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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۰

کاوه مدنی:

عدالت در تخصیص آب پیش‌نیاز مشارکت مردم در کاهش مصرف است

عدالت در تخصیص آب پیش‌نیاز مشارکت مردم در کاهش مصرف است

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست گفت: ایجاد حس عدالت در تخصیص آب یکی از پیش‌نیازهای کاهش مصرف آب با اتکا بر مشارکت عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در کارگاه هم اندیشی راهکارهای تشویقی کاهش مصرف آب کشاورزی در اهواز گفت: ایجاد حس عدالت در تخصیص آب یکی از پیش‌نیازهای کاهش مصرف آب با اتکا بر مشارکت عمومی است.

مدنی افزود: اندازه گیری و پایش دقیق و شفافیت در به اشتراک گذاری اطلاعات تخصیص و مصرف آب گامی مهم در ایجاد حس عدالت و افزایش مشارکت است. فراموش نکنیم که ایجاد بازار آب و مبادلات اقتصادی آب بدون وجود زیرساخت های اندازه گیری و پایش غیر ممکن است.

وی ادامه داد: مهم تر از اینکه وضعیت الان محصول خشکسالی یا تغییر اقلیم است،  باور کردن این واقعیت است که نیاز آبی کشور به مراتب بیشتر از موجودی آب آن است. در این شرایط عقل سلیم حکم می کند که مصرف را کاهش دهیم اما کاهش مصرف بدون درک درست اقتصاد آب و غذا ممکن نیست. 

مدنی در پایان تاکید کرد: استفاده نادرست از آب، محدود به بخش کشاورزی نیست و بخش های شرب و صنعت نیز از آب به طور مناسب استفاده نمی کنند.

کد مطلب 4222586

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