  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۵

استاندار خوزستان:

دانشگاه علوم دریایی خرمشهر باید به مرجع دانش دریا تبدیل شود

دانشگاه علوم دریایی خرمشهر باید به مرجع دانش دریا تبدیل شود

خرمشهر - استاندار خوزستان گفت: با توجه به تخصصی بودن و  پیشینه درخشان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر این دانشگاه باید به مرجع علوم دریا تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه امروز در آئین افتتاح پروژه های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در دانشکده جدید الحداث منابع طبیعی دریا این دانشگاه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را سرمایه ای برای استان خوزستان خواند و توضیح داد: با توجه به اینکه این دانشگاه، دانشگاهی تخصصی و کم نظیر در کشور است باید به مرجع تخصصی آموزشی و پژوهشی حوزه دریا تبدیل شود و می تواند در این حوزه تولید دانش کند.

وی بر لزوم افزودن بر غنای علمی این دانشگاه تاکید کرد و افزود: ابن دانشگاه با برقراری ارتباط با حوزه های مختلف دریا در کشور می تواند تولید ثروت داشته باشد.

استاندار خوزستان، لازمه رسیدن به این هدف را فراهم سازی شرایط دانست و با اشاره به نیازمندی های دانشگاه بیان کرد: کارها از جنبه های مختلف عمرانی با رعایت اولویت در دانشگاه علوم و فنون در حال اجراست و دولت نیز آمادگی هرگونه حمایت و همکاری را با دانشگاه برای توسعه را دارد.

شریعتی، ملی بودن بودجه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را مهمترین مانع برای کمک به این واحد دانشگاهی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بودجه دانشگاه ملی است امکان کمک کمتری به این دانشگاه وجود دارد و با وجود اینکه استان از نظر اعتباری رشد خوبی داشته اما دولت در کمک به این دانشگاه به دلیل بودجه ملی با محدودیت مواجه است.

کد مطلب 4222590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها