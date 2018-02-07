دانشگاه علوم دریایی خرمشهر باید به مرجع دانش دریا تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه امروز در آئین افتتاح پروژه های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در دانشکده جدید الحداث منابع طبیعی دریا این دانشگاه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را سرمایه ای برای استان خوزستان خواند و توضیح داد: با توجه به اینکه این دانشگاه، دانشگاهی تخصصی و کم نظیر در کشور است باید به مرجع تخصصی آموزشی و پژوهشی حوزه دریا تبدیل شود و می تواند در این حوزه تولید دانش کند.

وی بر لزوم افزودن بر غنای علمی این دانشگاه تاکید کرد و افزود: ابن دانشگاه با برقراری ارتباط با حوزه های مختلف دریا در کشور می تواند تولید ثروت داشته باشد.

استاندار خوزستان، لازمه رسیدن به این هدف را فراهم سازی شرایط دانست و با اشاره به نیازمندی های دانشگاه بیان کرد: کارها از جنبه های مختلف عمرانی با رعایت اولویت در دانشگاه علوم و فنون در حال اجراست و دولت نیز آمادگی هرگونه حمایت و همکاری را با دانشگاه برای توسعه را دارد.

شریعتی، ملی بودن بودجه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را مهمترین مانع برای کمک به این واحد دانشگاهی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بودجه دانشگاه ملی است امکان کمک کمتری به این دانشگاه وجود دارد و با وجود اینکه استان از نظر اعتباری رشد خوبی داشته اما دولت در کمک به این دانشگاه به دلیل بودجه ملی با محدودیت مواجه است.