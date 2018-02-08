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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۲

با استقبال مسئولین کهگیلویه و بویراحمد؛

وزیر نفت وارد یاسوج شد

وزیر نفت وارد یاسوج شد

یاسوج- وزیر نفت وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت کشور با استقبال مسئولین کهگیلویه و بویراحمد  وارد یاسوج شد.

زنگنه در این سفر در گلزار شهدای شهر یاسوج حضور خواهد یافت و با آرمان های امام،  شهدا و رهبری تجدید میثاق خواهد کرد.

زنگنه در ادامه سفر خود با آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان دیدار خواهد کرد و در شورای اداری در مرکز استان حضور خواهد یافت.

همچنین سفر به شهرستان کهگیلویه و بازدید از پتروشیمی این شهرستان در برنامه سفر زنگنه دیده شده است.

در ادامه سفر وزیر نفت به کهگیلویه و بویراحمد حضور در شهرستان گچساران و شرکت در شورای اداری و نشست تخصصی با صنعتگران و فعالین نفتی برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 4222596

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