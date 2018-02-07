شکست سنگین شهرداری ورامین مقابل پیکان تهران در دیدار خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه از سری مسابقات دور رفت پلی‌آف لیگ برتر والیبال، که در سالن شهید گل‌عباسی ورامین برگزار شد، دو تیم والیبال شهرداری ورامین و پیکان تهران به مصاف هم رفتند.

پیکان تهران در این مسابقه به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ توانست شهرداری ورامین را شکست دهد، تا ورامینی ها یک باخت ۳ بر صفر را در مرحله اول پلی آف تجربه کنند.

در این دیدار درگیری میان یکی از بازیکنان تیم والیبال پیکان تهران و یکی از هواداران شهرداری ورامین رخ داد، که نیروی انتظامی با مداخله به موقع سبب پایان یافتن این درگیری شد.

بر اساس این گزارش، مسابقه برگشت این ۲ تیم چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد.