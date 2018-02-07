بسیج سازندگی استان قزوین ۲۸۹۶ فرصت شغلی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی الله بداشتی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در استان بسیج سازندگی در ۱۲ عرصه اقتصاد مقاومتی و ۱۲ عرصه صنایع تبدیلی برای ایجاد اشتغال وارد کار شده است.

وی اضافه کرد:در عرصه های پرورش ماهی، مرغ بومی، ماکیان، کشت زعفران، صنایع تبدیلی، محصولات گلخانه ای، پرورش شترمرغ، دام سبک، انگور طرح هایی را اجرا کرده ایم.

الله بداشتی بیان کرد: در رشته های خیاطی، فرشبافی، مشاغل خانگی، برنامه ریزی شده و کسانی که در این زمینه آمادگی دارند می توانند با مراجعه به پایگاههای بسیج از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در سال ۹۲ مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این بخش اختصاص یافت که ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جذب شد، در سال ۹۳ این میزان به ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رسید؛ در سال ۹۴ اعتبارات به ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سال ۹۵ مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در اجرای طرح ها جذب شد.

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین بیان کرد: در مجموع سه سال گذشته ۴۳ میلیارد تومان اعتبار اشتغال برای اجرای طرح ها و ایجاد ۲۸۹۶ فرصت شغلی هزینه شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بسیج سازندگی جذب شده که سهم استان مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

الله بداشتی اظهارداشت: با اعتبارات یاد شده زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر در استان در سال جاری هم فراهم شده است.

وی اضافه کرد: از سوی استانداری هم مبلغ ۵ میلیارد تومان از طریق بانکها به بسیج اختصاص یافته که ۱۵ نفر مشغول کار پایدار شده اند.

الله بداشتی تصریح کرد: اجرای نهال کاری در ۲۶۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان از دیگر اقدامات موثر بسیج سازندگی است تا از بحران ریزگرد در منطقه جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: این طرح در وسعت ۱۳۰۰ هکتار در اراضی بیابانی بویین زهرا و ۱۳۰۰ هکتار در آبیک اجرا می شود که برای هر هکتار ۷۶۰ هزار تومان اعتبار پیش بینی شده که نصف هزینه اجرا توسط سایر نهادهاست.

مسئول بسیج سازندگی استان یادآورشد: همچنین با همکاری آموزش و پرورش عملیات نهال کاری در ۲ هکتار از اراضی اردوگاه یانس آباد اجرایی شده است.

وی بیان کرد: امسال ۳ میلیارد تومان از محل قرارگاه خاتم الانبیاء و ۳ میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی اختصاص داده شده که هزینه می شود.

الله بداشتی اضافه کرد: ۴۰ پروژه عمرانی در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی در فصل منابع آبی اجرایی خواهد شد تا مشکل کمبود آب برطرف شود.

وی گفت: این طرح ها با محور آب در بخش حمل و نقل، تامین آب شرب روستایی، بهداشت، کشاورزی، منابع طبیعی اجرا می شود.