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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۵۴

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین:

بسیج سازندگی استان قزوین ۲۸۹۶ فرصت شغلی ایجاد کرده است

بسیج سازندگی استان قزوین ۲۸۹۶ فرصت شغلی ایجاد کرده است

قزوین- مسئول بسیج سازندگی استان قزوین گفت: با اختصاص ۴۳ میلیارد تومان اعتبار و اجرای طرح های اشتغالزایی در سه سال گذشته بیش از ۲۸۹۶ فرصت شغلی در استان قزوین ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی الله بداشتی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در استان بسیج سازندگی در ۱۲ عرصه اقتصاد مقاومتی و ۱۲ عرصه صنایع تبدیلی برای ایجاد اشتغال وارد کار شده است.

وی اضافه کرد:در عرصه های پرورش ماهی، مرغ بومی، ماکیان، کشت زعفران، صنایع تبدیلی، محصولات گلخانه ای، پرورش شترمرغ، دام سبک، انگور طرح هایی را اجرا کرده ایم.

الله بداشتی بیان کرد: در رشته های خیاطی، فرشبافی، مشاغل خانگی، برنامه ریزی شده و کسانی که در این زمینه آمادگی دارند می توانند با مراجعه به پایگاههای بسیج از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در سال ۹۲ مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این بخش اختصاص یافت که ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جذب شد، در سال ۹۳ این میزان به ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رسید؛ در سال ۹۴ اعتبارات به ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سال ۹۵ مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در اجرای طرح ها جذب شد.

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین بیان کرد: در مجموع سه سال گذشته ۴۳ میلیارد تومان اعتبار اشتغال برای اجرای طرح ها و ایجاد ۲۸۹۶ فرصت شغلی هزینه شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بسیج سازندگی جذب شده که سهم استان مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

الله بداشتی اظهارداشت: با اعتبارات یاد شده زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر در استان در سال جاری هم فراهم شده است.

وی اضافه کرد: از سوی استانداری هم مبلغ ۵ میلیارد تومان از طریق بانکها به بسیج اختصاص یافته که ۱۵ نفر مشغول کار پایدار شده اند.

الله بداشتی تصریح کرد: اجرای نهال کاری در ۲۶۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان از دیگر اقدامات موثر بسیج سازندگی است تا از بحران ریزگرد در منطقه جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: این طرح در وسعت ۱۳۰۰ هکتار در اراضی بیابانی بویین زهرا و ۱۳۰۰ هکتار در آبیک اجرا می شود که برای هر هکتار ۷۶۰ هزار تومان اعتبار پیش بینی شده که نصف هزینه اجرا توسط سایر نهادهاست.

مسئول بسیج سازندگی استان یادآورشد: همچنین با همکاری آموزش و پرورش عملیات نهال کاری در ۲ هکتار از اراضی اردوگاه یانس آباد اجرایی شده است.

وی بیان کرد: امسال ۳ میلیارد تومان از محل قرارگاه خاتم الانبیاء و ۳ میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی اختصاص داده شده که هزینه می شود.

الله بداشتی اضافه کرد: ۴۰ پروژه عمرانی در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی در فصل منابع آبی اجرایی خواهد شد تا مشکل کمبود آب برطرف شود.

وی گفت: این طرح ها با محور آب در بخش حمل و نقل، تامین آب شرب روستایی، بهداشت، کشاورزی، منابع طبیعی اجرا می شود.

کد مطلب 4222605

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