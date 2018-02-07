به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری در نشست بررسی توانمندی تخصصی موسسات تسهیلگری جهت فعالیت در بافت های ناکارآمد شهری کرمانشاه گفت: مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه بالغ بر ۳۰ درصد از جمعت شهرستان را شامل می شود.

وی گفت: در نظر داریم در ده محله از شهر کرمانشاه دفاتر تسهیلگری با هدف شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل محلات تشکیل دهیم. این دفاتر با نگاهی مشارکت محورانه و در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی مناطق مورد نظر به فعالیت می پردازند. همچنین این مجموعه ها مسائل کالبدی این مناطق را نیز با بهره گیری از تیم تخصصی که دراختیار دارند بررسی کرده و با هماهنگی شهرداری و بنیاد مسکن و شهرسازی به اصلاح ساختار می پردازند.

گودرزی با اشاره به رویکرد اصلی دفاتر اجتماعی کشور مبنی بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و اینکه ما شهروند درجه دونداریم گفت: هدف این است که محلات مورد نظر از لحاظ اقتصادی با راهکارهای ارائه شده و شناسایی منابع موجود توانمند سازیم و اگر توسعه ای قرار است اتفاق بیفتد، یک توسعه همه جانبه باشد .

مدیرکل اجتماعی استانداری گفت: در این طرح اعتبار ۲۰ میلیارد ریال برای یکسال به آن تخصیص یافته و ابلاغ هم شده است.

وی در ادامه افزود: پایه اصلی کار ما، ساکنین محلات هستند و مردم باید با مشارکت آگاهانه و هوشمندانه دفاتر تسهیلگری را یاری کنند.

گودرزی گفت: توسعه مشارکت های مدنی و تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز که دربردارنده جمع توانمندی و حتی موانع توسعه ای محلات باشد با مشارکت مردم و اعتماد به تیم تخصصی مستقر در منطقه مورد نظراتفاق خواهد افتاد . در این میان انتظار داریم مردم عزیز ما با هدف کاهش مشکلات و آسیب ها همکاری های لازم را با این دفاتر داشته باشند.

گودرزی با اشاره به فواید این طرح که تا سه سال تداوم خواهد داشت؛ گفت: این طرح علاوه برکاهش و کنترل آسیب ها، در پایان احتمال افزایش اعتبار املاک و مستقلات محلات نیز وجود خواهد داشت چون از لحاظ کالبدی هم یک ساماندهی جدید به مناطق داده می شود.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان اجتماعی کشور و شرکت مادر تخصصی حسابداری ویژه فعالیت های حاشیه نشینی وزارت کشور، رزومه اعضای هفت موسسه تسهیلگری جهت تائید نهایی مورد ارزیابی قرارگرفت.