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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه خبر داد:

دفاتر تسهیلگری در ۱۰ محله از شهر کرمانشاه راه اندازی می‌شود

دفاتر تسهیلگری در ۱۰ محله از شهر کرمانشاه راه اندازی می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: در ۱۰ محله از شهر کرمانشاه دفاتر تسهیلگری با هدف شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل محلات تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری در نشست بررسی توانمندی تخصصی موسسات تسهیلگری جهت فعالیت در بافت های ناکارآمد شهری کرمانشاه گفت: مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه بالغ بر ۳۰ درصد از جمعت شهرستان را شامل می شود.

وی گفت: در نظر داریم در ده محله از شهر کرمانشاه دفاتر تسهیلگری با هدف شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل محلات تشکیل دهیم. این دفاتر با نگاهی  مشارکت محورانه  و در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی مناطق مورد نظر به فعالیت می پردازند. همچنین  این مجموعه ها مسائل کالبدی این مناطق را نیز با بهره گیری از تیم تخصصی که دراختیار دارند بررسی کرده و با هماهنگی  شهرداری و بنیاد مسکن و شهرسازی به اصلاح ساختار می پردازند. 

 گودرزی با اشاره به رویکرد اصلی دفاتر اجتماعی کشور مبنی بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و اینکه ما شهروند درجه دونداریم گفت: هدف این است که محلات مورد نظر از لحاظ اقتصادی  با راهکارهای ارائه شده و شناسایی منابع موجود توانمند سازیم و اگر توسعه ای قرار است اتفاق بیفتد، یک توسعه همه جانبه باشد .

 مدیرکل اجتماعی استانداری  گفت: در این طرح اعتبار ۲۰ میلیارد ریال برای یکسال به آن تخصیص یافته  و ابلاغ هم شده است. 

وی در ادامه افزود: پایه اصلی کار ما، ساکنین محلات هستند و مردم باید با مشارکت آگاهانه  و هوشمندانه دفاتر تسهیلگری را یاری کنند.

گودرزی گفت: توسعه مشارکت های مدنی و تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز که دربردارنده جمع توانمندی و حتی موانع توسعه ای محلات باشد با مشارکت مردم و اعتماد به تیم تخصصی مستقر در منطقه مورد نظراتفاق خواهد افتاد . در این میان انتظار داریم مردم عزیز ما با هدف کاهش  مشکلات و آسیب ها  همکاری های لازم را با این دفاتر داشته باشند.

 گودرزی با اشاره به فواید این طرح که تا سه سال تداوم خواهد داشت؛ گفت: این طرح علاوه برکاهش و کنترل آسیب ها، در پایان احتمال  افزایش اعتبار املاک و مستقلات محلات نیز وجود خواهد داشت  چون از لحاظ کالبدی هم یک ساماندهی جدید به مناطق داده می شود.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان اجتماعی کشور و شرکت مادر تخصصی حسابداری ویژه فعالیت های حاشیه نشینی وزارت کشور، رزومه اعضای هفت موسسه تسهیلگری جهت تائید نهایی مورد ارزیابی قرارگرفت.

کد مطلب 4222609

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