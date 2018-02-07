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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۰

رئیس دانشگاه بیرجند:

دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت

دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت

بیرجند- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند نگین آموزش عالی شرق کشور است که در میان دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل خلیلی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه بیرجند پیشران دانش و فرهنگ و محور توسعه خراسان جنوبی است.
وی با بیان اینکه این دانشگاه قطب نگهداشت جمعیت در منطقه است، گفت: مطابق رتبه بندی موسسه تایمز که امروز چهارشنبه اعلام شد دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت. 

رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: در رتبه بندی ٢٠١٨ مجموعا ١٨ دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه‌های برتر آسیایی قرار گرفته اند. 

وی تصریح کرد: این دومین سالی است که دانشگاه بیرحند در میان دانشگاه‌های برتر قرار می گیرد. 

خلیلی ادامه داد: در سال ٢٠١٧ دانشگاه بیرجند نیز در جمع دانشگاه های برتر قرار گرفت ولی امسال این جایگاه ترقی کرد و  دانشگاه بیرجند به همراه دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، شهید بهشتی، الزهرای تهران، نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، دانشگاه  تبریز ، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه یزد و دانشگاه زنجان، علوم پزشکی تهران، در لیست دانشگاه های برتر کشور ایران جای گرفت. 

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: این موفقیت را به جامعه علمی کشور، هموطنان خراسان جنوبی و به ویژه به جامعه دانشگاهی خراسان جنوبی تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: این موفقیت ها حاصل تلاش ارزشمند و مثمر ثمر تمامی اعضای هیات علمی، کارکنان خدوم، و دانشجویان کوشای این دانشگاه است و لذا از یکایک این عزیزان تشکر  می کنم.

کد مطلب 4222611

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