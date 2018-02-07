به گزارش خبرنگار مهر، خلیل خلیلی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه بیرجند پیشران دانش و فرهنگ و محور توسعه خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه قطب نگهداشت جمعیت در منطقه است، گفت: مطابق رتبه بندی موسسه تایمز که امروز چهارشنبه اعلام شد دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت.

رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: در رتبه بندی ٢٠١٨ مجموعا ١٨ دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه‌های برتر آسیایی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: این دومین سالی است که دانشگاه بیرحند در میان دانشگاه‌های برتر قرار می گیرد.

خلیلی ادامه داد: در سال ٢٠١٧ دانشگاه بیرجند نیز در جمع دانشگاه های برتر قرار گرفت ولی امسال این جایگاه ترقی کرد و دانشگاه بیرجند به همراه دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، شهید بهشتی، الزهرای تهران، نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز ، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه یزد و دانشگاه زنجان، علوم پزشکی تهران، در لیست دانشگاه های برتر کشور ایران جای گرفت.

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: این موفقیت را به جامعه علمی کشور، هموطنان خراسان جنوبی و به ویژه به جامعه دانشگاهی خراسان جنوبی تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: این موفقیت ها حاصل تلاش ارزشمند و مثمر ثمر تمامی اعضای هیات علمی، کارکنان خدوم، و دانشجویان کوشای این دانشگاه است و لذا از یکایک این عزیزان تشکر می کنم.