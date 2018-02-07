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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۲

سوئد سفیر ایران را احضار کرد

سوئد سفیر ایران را احضار کرد

وزارت خارجه سوئد اعلام کرد در واکنش به تأئید صدور حکم اعدام برای محکوم به جاسوسی برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد»، سفیر ایران را احضار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه سوئد با انتشار بیانیه‌ای مداخله‌ جویانه در وبگاه این وزارتخانه، خواستار عدم اجرای حکم اعدام «احمدرضا جلالی» متهمِ جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی در ایران شده است. 

در بیانیه‌ صادره از سوی وزارت خارجه سوئد در این خصوص آمده است: سوئد خواستار آن است که حکم اعدام احمدرضا جلالی اجرا نشود!

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: ما به همراه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مکرراً در این خصوص اعتراض کرده‌ ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه با تأئید حکم اعدام وی سفیر ایران در سوئد را به وزارت خارجه احضار کردیم.

لازم به ذکر است، «احمدرضا جلالی» استاد دانشگاه ایرانی مقیم سوئد اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ به دلیل ارتباط با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» دستگیر و روانه زندان شد.

کد مطلب 4222615

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