به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شامگاه چهارشنبه در جمع مردم ورامین در مسجد ارشاد منطقه «امرآباد» طی سخنانی با بیان این که یاس و نا امیدی گناه بزرگی است و مردم نباید مایوس شوند، گفت: ما نیازمند کار بیشتر، بهتر و کارشناسی تر هستیم، برخی افراد تلاش می کنند، اما این تلاش به دلیل این که کارشناسی نیست، منجر به ضرر می شود.

وی ضمن تاکید بر استفاده از خرد جمعی و عاقلانه در حل مشکلات و تولید ثروت برای همه مردم، گفت: اگر خرد جمعی به کار بسته شود، مشکلات کنونی به راحتی قابل حل است، چهاردرصدی ها بدون تلاش ، با رانت ، دور زدن قانون و پارتی ثروتمندتر می شوند و ما با آن ها مخالفیم.

شهردار سابق تهران اولویت کشور را حل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: مردم نباید بشنوند که دولت نسبت به خواسته ها و اولویت های آن ها بی توجه است، آن ها بارها اعلام کرده اند، در اقتصاد هم به وحدت نیازمندیم و وقتی مشکل مردم اقتصادی است. باید دست به دست یکدیگر داده و در حل مشکلات، به دولت کمک کنیم، البته مسئولیت دولتمردان در حل مشکلات مردم بیشتر و وطیفه آن ها سنگین تر است.

قالیباف سپس با بیان این که وحدت نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، گفت: رمز تداوم انقلاب همان عوامل پیروزی انقلاب است، کلمه، نقش رهبری امام و اعتماد مردم به ولایت و حضور مردم در صحنه از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است که اگر این عوامل نبود. انقلاب پیروز نمی شد، ایران تنها کشوری بود که در آن مقطع توانست، به صورت مستقل و بدون اتکا به شرق و غرب انقلاب کرده به پیروزی برسد.

برخی ها امور اقتصادی را به فرزندان و مسئولان دو تابعیتی می دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من یک عامل چهارم را به عوامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اضافه می کنم و آن کارآمدی دولت به معنای عام در قوای سه گانه است، این روزها در برخی مواقع درباره انقلاب اسلامی اجحاف می شود که منصفانه نیست.

وی با بیان این که در ابتدای انقلاب، در پی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بودیم، تاکید کرد: امروز نیز ایران جزو کم نظیرترین کشورهای مستقل جهان است، کشور ما در طول تاریخ چند هزارساله به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر استقلال کنونی را نداشته است، ما از اسلام سیاسی امام این را فهمیدیم که وقتی نظام اسلامی به قدرت رسید هم باید در ساخت دنیا و هم در آباد کردن آخرت مردم تلاش کند، نمی توان به رفاه و سعادت جامعه بی توجه بود.

قالیباف با بیان این که مردم و اسلام را نمی توان از یکدیگر جدا کرد، اضافه کرد: مردم برای اسلام مشکلات را تحمل می کنند، اما مردم رنج کشیدن به علت بی حالی و مدیریت غلط را نمی پذیرند، امروز اگر مشکلی وجود دارد به علت ناکارآمدی مسئولان است و یکی از مهم ترین عوامل تداوم انقلاب اسلامی کارآمدی است، اگر امروز مردم نباشند عزت و استقلال ما حفظ نمی شود، مردم امروز در اداره کشور نقش ندارند، سرچشمه مشکلات کنونی نیز حذف مردم در برخی از حوزه ها است.

وی اضافه کرد: مردم همان گونه که در تمام موضوعات پیچیده حاضر بوده و کمبودها را حل می کنند، می‌توانند در اقتصاد حضور یابند و مشکلات را حل کنند، مردم تا پای جان برای استقلال و عزت کشور می ایستند، اما متاسفانه برخی ها امور اقتصادی را به فرزندان و مسئولان دو تابعیتی می دهند، اما عملا مردم را از مدیریت جامعه حذف کرده اند، که اکنون هزینه های جاری از درآمد کشور پیشی گرفته است.

باید مدیریت نسل چهارم و جوان جایگزین نسل دوم شود

شهردار سابق تهران گفت: اگر چهار درصدی ها اجازه دهند، باید زمینه حضور مردم در عرصه های جامعه فراهم شود و فراهم کردن زمینه این حضور، وظیفه همه ما است، که باید با یک برنامه کارشناسی به این امر دست یابیم.

مدیر شهری سابق تهران ادامه داد: ما قبلا در شهرداری تهران تجربه واگذاری امور به مردم با مبحث شورایاری‌ها و شورای محله ها را داشته ایم، مردم خودشان بهتر می توانند مشکلات را حل کنند، اگر مردم را از صحنه حذف کنیم هیچ چیزی قابل جایگزین برای آن نیست، امنیت و پیشرفت ما در گرو حضور مردم است.

وی یاس و ناامیدی را گناهی بزرگ خواند و افزود: کشور ما توانمندی های بالقوه و بالفعل زیادی دارد و مشکلات کشور ما به راحتی قابل حل است، اکنون جوانان خلاق زیر یوغ مدیریت خسته و نشسته وبی حال هستند و ما باید مدیریت نسل چهارم و جوان را جایگزین مدیریت نسل دوم کرد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شد، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از مردم و مسئولین شهرستان ورامین حضور داشتند.