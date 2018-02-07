ایران هجدهمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که توسط مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین العابدین قم برگزار شد در سخنانی با تشریح اینکه آیا انقلاب اسلامی موفق بوده است یا خیر، اظهار داشت: تنوع سلایق سیاسی در کشور در طول این سال‌ها حکومت کرد، اما یک دشمن از ابتدای کار با ما مخالف بوده و همچنان هست که اساس این مخالفت را باید ریشه‌یابی کرد و دید آیا در برابر این دشمنی‌ها موفق بوده‌ایم یا خیر.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران در دهه ۱۹۷۰ در شرایطی به پیروزی رسید که دو بلوک شرق و غرب در جهان حضور داشتند که این دو قدرت در برابر انقلاب اسلامی ایستادند و تلاش کردند تا امام راحل را از میدان بردارند و در این مسیر بازداشت و تبعید امام راحل با هدف خاموش کردن اهداف ایشان بود اما با همه این توطئه‌ها انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

معاون رئیس جمهور داشت: مهمانداری که در زمان پیاده شدن امام راحل در فرودگاه مهرآباد همراه و کنار امام بود به دلیل علاقه ایشان به امام امروز در ایران زندگی می‌کند.

وی بیان داشت: امام گرچه با استقبال مردم وارد ایران شد اما از همان ابتدا گفتند تا وقتی که مردم رأی ندهند و جمهوری اسلامی را نخواهند حکومت و دولت تشکیل نخواهند شد.

نوبخت ادامه داد: مردم در ۱۲ فروردین ۵۸ جمهوری اسلامی امام راحل را در پای صندوق‌های رأی قبول کردند و اولین گام‌های نظام اسلامی برداشته شد.

دهه فجر بهترین زمان برای بیان مسائل انقلاب برای جوانان است

وی افزود: مسائل دوران انقلاب اسلامی برای جوانان و نوجوانان امروزی می‌بایست بازگو شود و دهه فجر بهترین فرصت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا این انقلاب زمین بخورد و بعد از یک سال و نیم از آغاز انقلاب، جنگ بزرگی بر ما تحمیل شد.

وی عنوان کرد: پس از تلاش‌هایی که برای شکل‌گیری ساختار نظام اسلامی صورت گرفت جنگ از سوی دشمنان ساماندهی و از سال ۶۰ ترورهای کور از سوی منافقین در داخل کشور شروع شد و آن‌ها معتقد بودند که باید در ابتدا مغزهای انقلاب را نشانه گرفت اما دیده شد که انقلاب همچنان مسیر خود را در پیش گرفت و در ادامه تلاش کردند تا امامان جمعه و جماعت را ترور کنند تا مردم از سوی این روحانیون، آگاه نشوند و بعد تصمیم گرفتند بازوان و دست‌های انقلاب از جمله شهیدان رجایی و باهنر را ترور کنند.

نوبخت گفت: جنگ وقتی تمام شد امام فرمود من جام زهر را می‌نوشم و امام به رزمندگان فرمود صبر کنید و مقاومت داشته باشید و کینه دشمنان را همچنان بر دل داشته باشید اما برخی از افراد در این مسیر بازماندند.

ایران اسلامی همچنان مقتدر ایستاده است

وی به جریانات اخیر کشور نیز اشاره کرد و گفت: برخی از نادان‌ها خود به جریانات و ناامنی‌های اخیر دلخوش کرده بودند اما ایران اسلامی همچنان مقتدر ایستاده است و ایران در جهان پر تلاطم که تحریم‌های اقتصادی زیادی بر ما روا داشتند در دل کوچک‌ترین ذره اتم رفت تا آن را در خدمت به مردم به کار ببرد و امروز ماهواره‌های ایران در آسمان‌ها نیز حضور دارند.

سخنگوی دولت گفت: ما مشکلات اقتصادی داریم اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر اعلام کرد که ایران هجدهمین قدرت بزرگ جهان است و این نشان از قدرت انقلاب اسلامی است که به رغم همه تحریم‌ها و موانع موجود که بر سر راه ما گذاشتند به این جایگاه رسیدیم.

وی افزود: این صندوق اعلام کرد در سال گذشته ۸۳ میلیارد دلار بر تولید ناخالص ایران اضافه شد و امسال بیش از ۹۴ میلیارد دلار بر تولید ناخالصش افزوده شد و اعلام کردند ضریب جینی ایران از آمریکا، روسیه، چین و ترکیه به مراتب بهتر است و این حرف را منابع بین‌المللی بیان می‌کنند.

نوبخت بیان داشت: در نظام اسلامی کارهای بسیار زیادی داریم و در طی این مدت به رغم همه مشکلاتی که دشمنان علیه ما اعمال داشتند که هر کدام می‌توانست کشوری را سرنگون کند اما به یاری پروردگار از این موانع عبور کرده و خواهیم کرد.