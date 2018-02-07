۴۸۰ ورزشکار در مسابقات کشوری نیوکونگ رقابت دارند

محمد تقی معصولی در حاشیه برگزاری مسابقات کشوری نیو کونگ که به میزبانی چالوس برگزار می شود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبک نیو کوبرای اولین بار در سال ۱۳۶۲ آغاز شد و در سال ۱۳۷۹ به بار نشست و در حال حاضر بیش از ۱۸ سال از عمر این سبک می گذرد.

معصولی در ادامه بیان داشت : کلیه استانها دربخش آقایان و بانوان در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در این سبک فعالیت دارند و در ۱۰و ۱۱اسفند مسابقات کشوری بانوان نیزدر استان فارس برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر عضوو رئیس کمیته داوران ووشوی( کونگ فو) آسیا هستم گفت : اولین و دومین دوره از این مسابقات به میزبانی قصر شیرین و مشهد انجام شد و سومین دوره از این مسابقات نیز به میزبانی کشور ازبکستان برگزار می شود.

معصولی در خصوص انتخاب شهرستان چالوس به عنوان میزبان این دوره از مسابقات گفت : با توجه اینکه شهید مدافع حرم حسین بواس از ورزشکاران بنام نیو کونگ فو بود در فدراسیون با افتخار تصمیم گرفته شد این دوره از مسابقات به نام شهید مدافع حرم شهید حسین بواس برگزار گردد.

وی خاطر نشان کرد : در این دوره از مسابقات حدود ۴۸۰ نفرنیو کونگ فو کار از ۲۲ استان کشور شرکت دارند که این موضوع نشان دهنده علاقه ورزشکاران به این رشته رزمی است و هر ساله خوشبختانه به تعداد ورزشکاران افزوده می شود.

وی اضافه کرد : سطح کیفی این دوره از مسابقات نسبت به دوره های گذشته تفاوت چشمگیری داشته و مربیان و ورزشکاران با تمام قوا و با آمادگی کامل در این دوره شرکت کردند.