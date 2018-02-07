به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در حاشیه افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال، تعداد هزار و ۱۳ پروژه عمرانی بااعتباری بالغ‌بر ۹۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد پروژه، تعداد ۹۸۲ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۵۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسند و تعداد ۳۱ پروژه نیز بااعتباری بالغ‌بر ۳۵۵ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بابیان اینکه از کل پروژه‌های عمرانی دهه مبارک فجر امسال تنها سه درصد آن‌ها کلنگ زنی می‌شوند اضافه کرد: بر اساس سیاست مدیریت ارشد استان تنها پروژه‌هایی امسال کلنگ زنی می‌شوند که دستگاه اجرایی متولی از تأمین منابع اعتباری آن‌ها اطمینان کامل داشته و این تعداد پروژه‌ها در برنامه زمان‌بندی‌شده خود به افتتاح و بهره‌برداری برسند.

آریایی افزود: سیاست مدیریت ارشد لرستان در تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام استان بوده و بر همین اساس تعداد ۱۱۷ پروژه اولویت‌دار و نیمه‌کاره که در سنوات قبل عملیات اجرای آن‌ها آغازشده ولی تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند در دستور کار دستگاه‌های اجرایی متولی قرارگرفته‌اند تا این تعداد پروژه در یک برنامه زمان‌بندی‌شده مدون، تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال، مجتمع پمپاژ آب کشاورزی «چم مهر» پلدختر یکی از پروژه‌های نیمه‌کاره است که بنابه دلایل مختلفی تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است و تلاش خواهد شد تا با برطرف کردن موانع موجود، در سال آینده این پروژه به بهره‌برداری برسد.