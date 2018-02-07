اختصاص ۴۹۳میلیارد به اشتغال خراسان جنوبی/۹میلیون دهه شصتی بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی چهارشنبه شب در کارگروه تخصصی اشتعال خراسان جنوبی بیان کرد:دهه فجر یک نماد و مراسم نیست بلکه یادآور ارزش ها و آرمان ها و تغییرات بنیادین است.

وی با بیان اینکه امروزه راه بی بدیل توسعه و پیشرفت کشور، برگشت به ارزش های انقلاب است، گفت: برخی ارزش های انقلاب را موضعی می دانند این در حالی است که آنچه در متن انقلاب بوده امروز نیز به نحو دیگری تکرار می شود.

ربیعی ژاندار نبودن و استقلال را از ویژگی های انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز ایرانیان به واسطه این ویژگی ها به خود می بالند.

وزیر تعاون، کار و تعاون بیان کرد: باید عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی نشان داده شود و کار آمدی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در خراسان جنوبی، اظهار کرد: این فرهیختگی استان بوده که با این مشکلات هنوز پا بر جا است.

دشمن برای ۴۰سالگی انقلاب خواب دیده است

ربیعی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت اساسی در کشور وجود دارد، افزود: دشمن برای ۴۰ سالگی انقلاب خواب دیده است.

وی با بیان این که در حال حاضر به دو عنصر عقلانیت و سخت کوشی بیش از گذشته باید توجه کنیم، اظهار کرد: توزیع وام های روستایی با عقلانیت و کارشناسی انجام شود.

ربیعی با بیان اینکه رفع مشکل آب نیاز به عقلانیت دارد، گفت: مدیران باید شور کار و دلشوره پیشرفت داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ۹ میلیون دهه شصتی باید در دهه ۸۰ وارد بازار کار می شدند که برای آنها اشتغال ایجاد نشده و باید برای آنها فکری کرد.

کانون توسعه خراسان جنوبی راه اندازی شود

وی با تاکید بر اینکه باید به بنیان خانواده ها اندیشیده شود، افزود: باید به آسیب های اجتماعی پرداخته شود و اجازه ندهیم آینده سالمندان فقیری داشته باشیم.

ربیعی با بیان اینکه باید امید و موفقیت های کوچک ایجاد کنیم، گفت: برای همکاری در پروژه های استان آمادگی دارم.

وی بیان کرد: در زمینه اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داریم که معیار پرداخت، توسعه اشتغال است.

وی سهم خراسان جنوبی را ۴۹۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۲۳۶ میلیارد تومان سهم روستایی بوده که باید مورد توجه شود.

ربیعی با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی گفت: صنایع روستایی خراسان جنوبی، معادن و میراث فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد : باید برای فقر زدایی سیاستی به کار گیریم که آن را با اشتغال گره بزنیم.

وی خواستار راه اندازی کانون توسعه استان شد و گفت: هیچ استانی رشد نمی کند مگر اینکه این کانون را داشته باشد.