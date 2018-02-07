مرز خراسان جنوبی در حال تخلیه است/ کوچ ۶ هزار مرز نشین

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال خراسان جنوبی که با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بیان کرد: خشکسالی و بیکاری باعث کوچ مرز نشینان شده است.

وی با بیان اینکه نسبت به خالی شدن مرز تذکر می دهم، گفت: از سال ۹۱ تا ۹۵، قریب به شش هزار نفر کوچ کرده اند.

وی با بیان اینکه درصد بیکاری نهبندان ۱۶ درصد است، اظهار کرد: بعد از سفر رهبری به نهبندان، کار زیر بنایی که منجر به اشتغال شود، صورت نگرفته است.

افضلی با اشاره به مشکلات عشایر و مرز نشینان خراسان جنوبی بیان کرد: بیمه این قشر از مشکلات موجود بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس بیان کرد: طرح اشتغال فراگیر با ۱۲ میلیارد ریال تعریف شد اما امیدی به آن ندارم چراکه مردم این استان توان فنی برای گرفتن وام ندارند.

افضلی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید باید توجه ویژه ای به خراسان جنوبی داشته باشد، افزود: ۲۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان با یک سوم مساحت استان توجه دقیق و علمی را می طلبد.

چالش معادن زغال شویی برای روستاها

نماینده مردم فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه بیان کرد: علی رغم تمام ظرفیت ها وضعیت مطلوب در استان نداریم.

محمد رضا امیر حسنخانی بیان کرد: معادن زغالشویی طبس روستاهای اطراف را با چالش کم آبی مواجه کرده و هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در شهرستان های فردوس، سرایان و بشرویه منفی است، گفت: این امر نشان دهنده مهاجرت و بیکاری است.

امیر حسنخانی خواستار توجه شستا به این مناطق شد و اظهار کرد: وام و تسهیلات ویژه ای برای استان دیده شود.

وی بیان داشت: آمار قالیبافان در خراسان جنوبی بالا است و باید فکری برای بیمه این قشر داشته باشیم.