برگزاری مانور منطقه ای تیم های بهداشتی شمال غرب کشور در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام الله دهه فجر، مانور بزرگ منطقه ای تیم های بهداشت و درمان اضطراری شمالغرب کشور شامل استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان در منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از برگزاری مانور منطقه ای تیم های بهداشت و درمان با حضور استان های شمالغرب کشور در روستاهای جوجهی، قونی و گنبد منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه در روز ۱۸ بهمن ماه به مدت دو روز خبر داد.

حسن محمودی اصل زاده خاطر نشان کرد: تیم های پزشک، پرستار، ماما، تکنسین دارویی، کارشناس بهداشت محیط و تغذیه، روانشناس و امدادگر در این مانور حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی از مشاوره رایگان روانشناسی و مامایی خبر داد و افزود: خدماتی مانند ویزیت و ارائه داروهای رایگان به مردم منطقه در این مانور به مدت دو روز ارائه می شود.

وی هدف تیم های بهداشت و درمان اضطراری را پاسخگویی به موقع به هنگام بروز حوادث و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب دیدگان عنوان کرد.