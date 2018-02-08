زمینه ‏های مفسده اداری و مالی باید برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان طی سخنانی با بیان اینکه همت همه باید افزایش رضایتمندی اقتصادی مردم باشد، اظهار داشت: امنیت اقتصادی با رشد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اتفاق می‏افتد.

وی ضمن تایید انتظارات به حق مردم برای ارتقای قابل توجه رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما کشور ثروتمندی هستیم و از این ثروت‏ ها باید در جهت ایجاد منابع مالی و تامین توقع رفاه و آسایش در خور مردم استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش مدیران حراست‏ ها از اقدامات انجام شده، تصریح کرد: حراست‏ ها به صورت تخصصی به حوزه‏ گلوگاه‏ های مفسده و آسیب ورود کرده ‏اند و کارهای ارزنده‏ای صورت گرفته است ولی نباید به این مقدار بسنده کنید.

کرباسیان تاکید کرد: باید ابعاد تخصصی این اقدامات را با رویکرد پیشگیرانه گسترش و راهکارهای لازم را ارایه نمایید.

وی افزود: حراست باید از نیروهای ارزشمند و دارای استعداد صیانت نماید و برای رشد و ارتقای جایگاه آنان همت گمارد و از سوی دیگر مراقبت کند که افراد بی لیاقت و ناتوان بر اساس سفارش در مصدر امور قرار نگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه حراست‏ ها باید برای محافظت از برخی مدیران ارزشمند که به ناحق مورد تهمت و افترا قرار می‏گیرند، اقدامات مؤثری انجام دهند گفت: حراست‏ ها باید برای برخورد با فساد هرگونه ملاحظه و اغماض را کنار بگذارند.

کرباسیان ضمن تشریح الزامات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور برای مقابله همه جانبه با زمینه‏ های فساد زا، خاطرنشان کرد: زمینه ‏های مفسده اداری و مالی باید برطرف شودو کاری کنید که موقعیت فساد فراهم نشود.

وزیر اقتصاد ضمن تشریح اهمیت بهبود نظام مدیریتی گفت: ما باید چرخش مدیران و مسئولیت‏ ها را مهم بدانیم و انتظار می‏رود در این فرآیند برای رشد زنان در سطوح مدیریتی سهم بیشتری قائل شویم.

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که چرا به جوانان اعتماد نمی‏ کنیم و مقررات دست و پا گیری وجود دارد که اجازه نمی‏دهد جوانان مسئولیت‏ های مهم را بر عهده بگیرند، اظهار داشت: به صراحت می‏گویم حراست باید استعدادهای مدیریتی جوان را شناسایی و معرفی نماید.

کرباسیان ضمن بر شمردن اهمیت دولت الکترونیک و نقش آن در افزایش بهره‏ وری و جلوگیری از مفاسد گفت: وزارت اقتصاد مهمترین وزارتخانه‏ ای است که به تمامی اطلاعات و سیستم‏ ها مانند مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه، حسابرسی و بازار سرمایه دسترسی دارد و همه اینها هر بهانه‏ ای را برای اهمال در مقابله با فساد از ما می‏گیرد ضمن این که باید توجه داشت حساسیت شفاف سازی در بازار سرمایه از سایر بازارها بیشتر است.

وی افزود: چاره کار این است که پیگیری شود دولت الکترونیک و سامانه‏ های بانک اطلاعاتی به درستی به پایان برسد و قابل بهره ‏برداری باشد.

وزیر اقتصاد تکریم مردم و نقش حراست‏ ها در تضمین حقوق مردم را در دستگاه‏ ها مهم برشمرد و گفت: حراست‏ ها حقوق شهروندی را با تمام توان پاس بدارند زیرا همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند، مردم ولی نعمت ما هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای سختی‏ ها و جنگ مردم را می‏خواهیم و ولی نعمت خود می‏دانیم ولی موقعی که بحث رعایت حقوق آنها می‏شود اهمال می‏کنیم، این پذیرفتنی نیست و باید همه را پاسخگوی حقوق شهروندی مردم نماییم.

کرباسیان همچنین ضمن اشاره به گزارش مدیران حراست‏ ها در راستای تکالیف خود بیان اظهار داشت: هماهنگی و همکاری حراست‏های دستگاه‏ های ذیل وزارت اقتصاد با هم لازم و ضروری است و این امر با ایجاد هم افزایی می‏تواند ابعاد ناپیدای فساد را کشف نمایند.

در پایان وزیر اقتصاد ضمن تقدیر از تلاش های مرکز حراست وزارت اقتصاد گفت:ارتباط حراست با کارکنان باید خوب و سازنده باشد و همکارانی که دغدغه یا مشکلاتی دارند، باید از ظرفیت حراست برای حل مشکلات خود استفاده کنند.

در ادامه این نشست صالحی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، ضمن قدردانی از حضور صمیمانه وزیر اقتصاد در جمع مدیران حراست اظهار داشت: حراست‏ ها تمامی اهتمام خود را به کار بسته‏ اند تا تکالیف خود به ویژه مسئولیت‏ های شناسایی آسیب‏ های موجود در فرآیندها که منجر به فساد می‏گردد و آسیب زدایی در دستگاه‏ ها عملیاتی شود.

وی با برشمردن رئوس اقدامات مرکز حراست و حراست‏ های تابعه و وابسته برای مقابله با آسیب‏ها و فساد، به تشریح برخمی پرونده‏ هایی که منجر به کشف مفاسد مالی و پیشگیری از ورود زیان به بیت ‏المال شده است پرداخت.

در ادامه رؤسای کمیته‏ های بانکی، بیمه‏ ای، مالی و فن آوری اطلاعات به تشریح دست آوردهای خود و جمع بندی نتایج حاصله پرداختند.