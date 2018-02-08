زمینه ‏های مفسده اداری و مالی باید برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان طی سخنانی با بیان اینکه همت همه باید افزایش رضایتمندی اقتصادی مردم باشد، اظهار داشت: امنیت اقتصادی با رشد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اتفاق میافتد.
وی ضمن تایید انتظارات به حق مردم برای ارتقای قابل توجه رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما کشور ثروتمندی هستیم و از این ثروت ها باید در جهت ایجاد منابع مالی و تامین توقع رفاه و آسایش در خور مردم استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش مدیران حراست ها از اقدامات انجام شده، تصریح کرد: حراست ها به صورت تخصصی به حوزه گلوگاه های مفسده و آسیب ورود کرده اند و کارهای ارزندهای صورت گرفته است ولی نباید به این مقدار بسنده کنید.
کرباسیان تاکید کرد: باید ابعاد تخصصی این اقدامات را با رویکرد پیشگیرانه گسترش و راهکارهای لازم را ارایه نمایید.
وی افزود: حراست باید از نیروهای ارزشمند و دارای استعداد صیانت نماید و برای رشد و ارتقای جایگاه آنان همت گمارد و از سوی دیگر مراقبت کند که افراد بی لیاقت و ناتوان بر اساس سفارش در مصدر امور قرار نگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه حراست ها باید برای محافظت از برخی مدیران ارزشمند که به ناحق مورد تهمت و افترا قرار میگیرند، اقدامات مؤثری انجام دهند گفت: حراست ها باید برای برخورد با فساد هرگونه ملاحظه و اغماض را کنار بگذارند.
کرباسیان ضمن تشریح الزامات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور برای مقابله همه جانبه با زمینه های فساد زا، خاطرنشان کرد: زمینه های مفسده اداری و مالی باید برطرف شودو کاری کنید که موقعیت فساد فراهم نشود.
وزیر اقتصاد ضمن تشریح اهمیت بهبود نظام مدیریتی گفت: ما باید چرخش مدیران و مسئولیت ها را مهم بدانیم و انتظار میرود در این فرآیند برای رشد زنان در سطوح مدیریتی سهم بیشتری قائل شویم.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که چرا به جوانان اعتماد نمی کنیم و مقررات دست و پا گیری وجود دارد که اجازه نمیدهد جوانان مسئولیت های مهم را بر عهده بگیرند، اظهار داشت: به صراحت میگویم حراست باید استعدادهای مدیریتی جوان را شناسایی و معرفی نماید.
کرباسیان ضمن بر شمردن اهمیت دولت الکترونیک و نقش آن در افزایش بهره وری و جلوگیری از مفاسد گفت: وزارت اقتصاد مهمترین وزارتخانه ای است که به تمامی اطلاعات و سیستم ها مانند مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه، حسابرسی و بازار سرمایه دسترسی دارد و همه اینها هر بهانه ای را برای اهمال در مقابله با فساد از ما میگیرد ضمن این که باید توجه داشت حساسیت شفاف سازی در بازار سرمایه از سایر بازارها بیشتر است.
وی افزود: چاره کار این است که پیگیری شود دولت الکترونیک و سامانه های بانک اطلاعاتی به درستی به پایان برسد و قابل بهره برداری باشد.
وزیر اقتصاد تکریم مردم و نقش حراست ها در تضمین حقوق مردم را در دستگاه ها مهم برشمرد و گفت: حراست ها حقوق شهروندی را با تمام توان پاس بدارند زیرا همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند، مردم ولی نعمت ما هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای سختی ها و جنگ مردم را میخواهیم و ولی نعمت خود میدانیم ولی موقعی که بحث رعایت حقوق آنها میشود اهمال میکنیم، این پذیرفتنی نیست و باید همه را پاسخگوی حقوق شهروندی مردم نماییم.
کرباسیان همچنین ضمن اشاره به گزارش مدیران حراست ها در راستای تکالیف خود بیان اظهار داشت: هماهنگی و همکاری حراستهای دستگاه های ذیل وزارت اقتصاد با هم لازم و ضروری است و این امر با ایجاد هم افزایی میتواند ابعاد ناپیدای فساد را کشف نمایند.
در پایان وزیر اقتصاد ضمن تقدیر از تلاش های مرکز حراست وزارت اقتصاد گفت:ارتباط حراست با کارکنان باید خوب و سازنده باشد و همکارانی که دغدغه یا مشکلاتی دارند، باید از ظرفیت حراست برای حل مشکلات خود استفاده کنند.
در ادامه این نشست صالحی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، ضمن قدردانی از حضور صمیمانه وزیر اقتصاد در جمع مدیران حراست اظهار داشت: حراست ها تمامی اهتمام خود را به کار بسته اند تا تکالیف خود به ویژه مسئولیت های شناسایی آسیب های موجود در فرآیندها که منجر به فساد میگردد و آسیب زدایی در دستگاه ها عملیاتی شود.
وی با برشمردن رئوس اقدامات مرکز حراست و حراست های تابعه و وابسته برای مقابله با آسیبها و فساد، به تشریح برخمی پرونده هایی که منجر به کشف مفاسد مالی و پیشگیری از ورود زیان به بیت المال شده است پرداخت.
در ادامه رؤسای کمیته های بانکی، بیمه ای، مالی و فن آوری اطلاعات به تشریح دست آوردهای خود و جمع بندی نتایج حاصله پرداختند.
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