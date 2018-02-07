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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۳۲

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل؛

اعلام آمادگی ایران برای راه اندازی خط مشترک دارو در عمان

اعلام آمادگی ایران برای راه اندازی خط مشترک دارو در عمان

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل، بر آمادگی کشورمان برای راه اندازی خط مشترک دارو در کشور عمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری در دیدار با معاون دارویی وزیر بهداشت عمان با اشاره به نتایج خوب این سفر برای هر دو طرف گفت: با توجه به تاکید وزرای بهداشت دوکشور در زمینه همکاری مشترک در حوزه صنایع پزشکی و دارویی، جمهوری اسلامی ایران آماده راه اندازی خط مشترک دارو در عمان و نیز انتقال تکنولوژی تولید می باشد.

در ادامه دکتر الربیعی معاون دارویی وزیر بهداشت عمان با اشاره به مشهود بودن پیشرفت های اخیر ایران در حوزه دارو، اظهار داشت: این سفرها منتهی به نتایج بسیار خوبی منجر خواهد شد و نقشه راه همکاری های دوجانبه در زمینه دارو ترسیم می شود.

معاون وزیر بهداشت عمان تصریح کرد: آماده همکاری های دارویی با اولویت انتقال تکنولوژی داروها و همراه با ثبت دارو در عمان هستیم.

دکتر الربیعی ابراز امیدواری کرد: عمان آماده همکاری مشترک به منظور ارتقای آموزشی و پروژه های تحقیقاتی برای رشته داروسازی است.

در ادامه یکی از شرکت های دارویی ایرانی برای تاسیس کارخانه دارویی در زمینه تولید سرم و داروهای تزریقی در عمان اعلام آمادگی کرد.

گفتنی است در این دیدار شرکت های دارویی ایرانی و هیات بلندپایه دارویی عمان در زمینه همکاری مشترک تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است هیات دارویی عمان متشکل از بخش خصوصی و دولتی در بالاترین سطح ممکن به ایران سفر کرده، و در طی حضور در ایران ضمن بازدید از کارخانجات دارویی از نزدیک با صنایع دارویی کشورمان آشنا شدند.

در این سفر، توافقات اولیه و بسیار خوبی برای انتقال تکنولوژی و صدور داروهای مختلف به عمان صورت گرفت.

کد مطلب 4222654
حبیب احسنی پور

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