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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۳۷

سخنگوی شورای شهر یزد:

شهر آرمانی برای مردم تصویرسازی شود/لزوم جریان‌سازی در بخش گردشگری

شهر آرمانی برای مردم تصویرسازی شود/لزوم جریان‌سازی در بخش گردشگری

یزد ـ سخنگوی شورای شهر یزد گفت: کار رسانه آرمان پردازی است و شهر آرمانی نیز باید برای مردم ابتدا تصویرسازی، سپس برای رسیدن به آن، فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی امروز در جلسه هم اندیشی با سرپرستان خبرگزاری های رسمی در استان یزد اظهار داشت: مهمترین رسالتی که رسانه می تواند داشته باشد، جریان سازی است و مطالبه ما این است که رسانه ها برای رویکردهای شورا، در جامعه جریان سازی کنند.

وی بیان کرد: گاهی عادتهای غلطی در جامعه ما وجود دارد که این عادتها باید از کنار گذاشته شود و کار درست در این زمینه، فرهنگ سازی است.

عباسی، یکی از عادتهای غلطی که در مردم به شکل روزافزون در حال افزایش است را زندگی ماشینی برشمرد و افزود: این موضوع به خوبی در بحث حمل و نقل و سفرهای درون شهری قابل مشاهده است و اینکه مردم از خودروهای تک سرنشین استفاده می کنند و اتوبوس به قشر خاصی از جامعه اختصاص یافته، یک عادت غلط است که باید از بین برود.

سخنگوی شورای شهر یزد تاکید کرد: یزد یک شهر جهانی است و ظرفیت این همه خودرو را ندارد و راه نجات یزد در پیاده محوری است.

وی تصریح کرد: اگر نتوانیم برای حمل و نقل عمومی راه توسعه ای پیدا کنیم، راه نجاتی برای یزد نخواهد بود و خیابان‌ها هر روز شلوغ و شلوغ‌تر می‌شود.

عباسی اظهار داشت: رسانه ها باید در این زمینه ورود پیدا کنند و این عادتهای بد صنعتی را از بین ببرند و سبک زندگی سنتی و قدیمی را احیا کنند.

وی با بیان اینکه اکنون مطالبه عمومی برای پیاده محوری وجود ندارد،‌ افزود: باید برای شهروندان چشم انداز داشته باشیم و این چشم اندازها باید توسط نخبگان و خبرگان ترسیم و توسط رسانه ها، تبیین شود.

سخنگوی شورای شهر یزد تاکید کرد: کار رسانه آرمان پردازی است و باید شهر آرمانی را برای شهروندان تصویرسازی کند و سپس برای رسیدن به این شهر آرمانی، فرهنگ سازی کند.

وی خاطرنشان کرد: یزد هرگز شهر صنعتی نبوده و در این زمینه هم مشکل فقط بحث آب نیست بلکه بحث هوا نیز مطرح است و مهمتر از آن، بحث نیروی کار نیز حائز اهمیت است زیرا جوان یزدی به سختی در کارخانه ها کارگری می کند و بیشتر طالب کارهای خلاقانه، تجارت و ... است بنابراین جوانی با این ویژگی ها به خوبی می تواند در حوزه گردشگری فعالیت و کسب درآمد کند.

عباسی ادامه داد: ما در حوزه گردشگری به خوبی جریان سازی و جهت دهی نکرده ایم و رسانه ها باید در راستای فرهنگ سازی و ایجاد مطالبه مثبت و به‌حق توسط مردم، اقدام کنند.

کد مطلب 4222656

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