به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی امروز در جلسه هم اندیشی با سرپرستان خبرگزاری های رسمی در استان یزد اظهار داشت: مهمترین رسالتی که رسانه می تواند داشته باشد، جریان سازی است و مطالبه ما این است که رسانه ها برای رویکردهای شورا، در جامعه جریان سازی کنند.

وی بیان کرد: گاهی عادتهای غلطی در جامعه ما وجود دارد که این عادتها باید از کنار گذاشته شود و کار درست در این زمینه، فرهنگ سازی است.

عباسی، یکی از عادتهای غلطی که در مردم به شکل روزافزون در حال افزایش است را زندگی ماشینی برشمرد و افزود: این موضوع به خوبی در بحث حمل و نقل و سفرهای درون شهری قابل مشاهده است و اینکه مردم از خودروهای تک سرنشین استفاده می کنند و اتوبوس به قشر خاصی از جامعه اختصاص یافته، یک عادت غلط است که باید از بین برود.

سخنگوی شورای شهر یزد تاکید کرد: یزد یک شهر جهانی است و ظرفیت این همه خودرو را ندارد و راه نجات یزد در پیاده محوری است.

وی تصریح کرد: اگر نتوانیم برای حمل و نقل عمومی راه توسعه ای پیدا کنیم، راه نجاتی برای یزد نخواهد بود و خیابان‌ها هر روز شلوغ و شلوغ‌تر می‌شود.

عباسی اظهار داشت: رسانه ها باید در این زمینه ورود پیدا کنند و این عادتهای بد صنعتی را از بین ببرند و سبک زندگی سنتی و قدیمی را احیا کنند.

وی با بیان اینکه اکنون مطالبه عمومی برای پیاده محوری وجود ندارد،‌ افزود: باید برای شهروندان چشم انداز داشته باشیم و این چشم اندازها باید توسط نخبگان و خبرگان ترسیم و توسط رسانه ها، تبیین شود.

سخنگوی شورای شهر یزد تاکید کرد: کار رسانه آرمان پردازی است و باید شهر آرمانی را برای شهروندان تصویرسازی کند و سپس برای رسیدن به این شهر آرمانی، فرهنگ سازی کند.

وی خاطرنشان کرد: یزد هرگز شهر صنعتی نبوده و در این زمینه هم مشکل فقط بحث آب نیست بلکه بحث هوا نیز مطرح است و مهمتر از آن، بحث نیروی کار نیز حائز اهمیت است زیرا جوان یزدی به سختی در کارخانه ها کارگری می کند و بیشتر طالب کارهای خلاقانه، تجارت و ... است بنابراین جوانی با این ویژگی ها به خوبی می تواند در حوزه گردشگری فعالیت و کسب درآمد کند.

عباسی ادامه داد: ما در حوزه گردشگری به خوبی جریان سازی و جهت دهی نکرده ایم و رسانه ها باید در راستای فرهنگ سازی و ایجاد مطالبه مثبت و به‌حق توسط مردم، اقدام کنند.