سیدباقر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تاریخ ۱۵ بهمن سه عروس‌غاز و دیروز ۱۸ بهمن ماه هم دو پرنده عروس‌غاز را در گندم‌زارها و اطراف محمیه‌ها (شکارگاه‌های) بستان مشاهده کردم که امید می رود در روزهای آینده تعداد بیشتری مشاهده کنم.

وی افزود: در گذشته جمعیت های خوبی از پرنده در تالابها و آبگیرهای خوزستان زمستان گذرانی می کردند. بهترین و موثرترین راه برای جلوگیری از شکار چنین پرندگان مهم و کمیاب ، فرهنگ سازی است. بسیاری از مردم از کمیاب بودن و اهمیت گونه های کمیاب و در معرض انقراض آگاهی ندارند و حتی با نام گونه ها آشنا نیستند. معلوم است با چنین اوضاعی سودجویان با خیال راحت و بدون اعتراض عموم به سودجویی خود ادامه می دهند.

موسوی تأکید کرد: باید مردم را آگاه کرد تا خود در حفاظت از این گونه های نایاب مشارکت کنند.

همچنین باید از زیستگاه های موقت زمستان گذران پرندگان ضمن احیاء، محافظت کامل به عمل آید.

وی افزود: پرنده ثبت شده جوان است و اولین زمستان خود را پشت سر می گذارد. غازسانان معمولا تغذیه را در خشکی ترجیح می دهند. ممکن است ساعتها در گندم‌زارها مشغول تغدیه شوند و سپس به منظور تمیز کردن و شست و شوی پر و بال خود به سوی تالابها و آبگیرها به پرواز در می‌آیند.

عروس غاز با نام علمی Branta ruficollis در لیست سرخ اتحادیه حفاظت از طبیعت به صورت VU آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. این پرنده پس از دهها سال دوباره در خوزستان مشاهده و برای اولین بار در سطح کشور از آن تصویربرداری می‌شود.