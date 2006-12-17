امروز در تاریخ

اشغال شهر ساوه :

در چنین روزی در سال 1294 ه ش شهر ساوه به تصرف نیروهای اشغالگر روس در آمد .



در گذشت مولانا جلال الدین محمد بلخی به روایت میلادی :





بنا برروایاتی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی درچنین روزی درسال1273میلادی درقونیه درگذشت . جلال الدین محمد بلخی در ششم ربیع الاول سال 604هجری قمری درشهر بلخ متولد شد. اجدادش همه ازمردم خراسان بودند. پدرش بهاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشت وسلطان العلما خوانده می شد. مولانا درهجده سالگی درشهرلارنده ، به فرمان پدرش با گوهرخاتون دخترخواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد. وی در بیست و چهار سالگی بنا به وصیت پدر ، دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. شیدایی مولانا زمانی آغاز شد که او با شمس تبریزی آشنا گشت .



شیفتگی مولانا به شمس را عده ای بر نتافتند و به بدگویی از شمس تبریزی مشغول شدند . به سعایت برخی از شاگردان مولانا و همچنین بد رفتاری آنان با شمس ، شمس از قونیه رفت . پس از رفتن شمس حال مولانا دیگر گون شد و مریدان وشاگردانش از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان شده و در صدد یافتن شمس در دمشق بر آمدند . شمس پس از حدود پانزده ماه ، روانه قونیه شد .اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزیر برای همیشه از قونیه غایب گردید . مولانا پس از جستجوی بسیاردرباره پیرو مراد خود،ازیافتن وی نا امید شد . بسیاری از شعرهای دیوان شمس در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات عاشقی اوست . علاوه بر غزلیات شمس ، مولانا مثنوی معنوی را در شش دفتر خلق کرد که یکدوره تفسیر قرآن کریم به نظم است . فیه ما فیه نیز اثر منثور مولانا است. آن عارف نامی سرانجام در سال 672 ه.ق هنگام غروب آفتاب ، بدرود حیات گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خرد و کلان مردم قونیه از هر مذهب ومرامی در تشییع جنازه او حاضر بودند. مرقد او هم اکنون به زیارتگاهی درقونیه ترکیه تبدیل شده است . از مکتب عرفانی مولانابه "مولویه " یاد می شود که رکن اصلی آن را سماع تشکیل می دهد . پیروان مولانا هر سال در چنین روزی برمزار وی گرد می آیند و مراسم سماع با شکوه برگزار می کنند و از سراسر جهان برای تماشای این مراسم وحظ معنوی به قونیه می روند .

بنا برروایاتی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی درچنین روزی درسال1273میلادی درقونیه درگذشت .

تحویل پیکر شهید تند گویان به ایران :





درچنین روزی درسال1370هجری شمسی پیکرمطهر شهید محمد جواد تندگویان به مقامات ایرانی تحویل داده شد. مهندس جواد تندگویان پس از طی تحصیلات دانشگاهی دردانشگاه نفت آبادان و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدیریت مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد . او دردولت شهید رجایی وزارت نفت را برعهده داشت . مهند س تندگویان درسال1359شمسی درمقام وزیرنفت برای دیدار ازمناطق نفتی جنوب به آبادان رفت و همراه تنی چند ازهمکاران خود به اسارت نیروهای عراقی درآمد و بدست عوامل رژیم بعثی عراق به شهادت رسید.شهادت وی را رژیم بعثی عراق تا مدتی قبل از انتقال پنهان کرده بود در حالی که برخی شواهد حاکی از شهادت وی در آغاز دستگیری بود.

پیکر تندگویان به قطعه 72 تن بهشت زهرا منتقل شد و در بین اعضای کابینه شهید رجایی جای گرفت. او به جمع دوستان و بزرگوارانی پیوست که یازده سال از آنها دور مانده بود.

روی مزارش چنین حک شد:

این خفته در دل خاک در عرش خانه دارد

ای شاهد غریبم راهت ادامه دارد

سالروز شهادت مهندس تندگویان ، روز بسیج اداری، کارگری نامگذاری شده است .





درگذشت آیت الله خاتون آبادی :

آیت الله خاتون آبادی درچنین روزی بدرود حیات گفت . آثارگرانقدری ازخود به جای نهاده است که ازمیان آنها می توان به " حاشیه برشرح لمعه" ، "حاشیه برشرح جدید تَجرید" و" الالواح السماویه" اشاره کرد .



روزحمل ونقل :





حمل ونقل به عنوان یکی ازپایه های اقتصاد درجامعه امروزهمواره مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشورقرارگرفته است . به همین مناسبت همه ساله چنین روزی به عنوان روزحمل ونقل گرامی داشته می شود . مشکلات مسوولان و متصدیان حمل و نقل در این روز مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان امر قرار می گیرد .

شکست شاه جهان از سربازان ایرانی :

در چنین روزی در سال 1650 میلادی نیروهای نظامی هندوستان که به دستور شاه جهان فرمانروای هند ، به قندهار حمله ور شده بودند از سربازان ایرانی مستقر در ساخلوی این شهر شکست خورده ، عقب نشینی کردند .



در گذشت استاد فلسفی :

درچنین روزی در سال1377هجری شمسی حجة الاسلام و المسلمین محمدتقی فلسفی ازواعظان مشهور کشور به دیار حق شتافت . وی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با برگزاری مجالس وعظ ونصیحت گامهای عملی مهمی در تنویر افکار عمومی برداشت . " اخلاق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی" در دو جلد ، "آیت الکرسی پیام انسانی توحید " ،" مکارم اخلاق " در دوجلد ،" معاد از نظر روح و جسم " در سه جلد ، "شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق " در سه جلد و" سخن و سخنوری " از عناوین مهمترین آثار اوست .



درگذشت محمد تقی دانش پژوه :

در چنین روزی در سال 1375 ه ش محمد تقی دانش پژوه نسخه شناس و محقق ایرانی دار فانی را وداع گفت. وی متولد سال 1290 ه ش است .





در گذشت محمد شیر خدایی :

در چنین روزی در سال 1379 ه ش استاد محمد شیر خدایی چشم از جهان فرو بست . وی نوازنده قره نی و سازنده تصانیف موسیقی سنتی ایرانی بود . او متولد سال 1305 ه ش است .

بمباران شدید عراق :

در چنین روزی در سال 1998 میلادی آمریکا و انگلستان به تلافی اخراج هیات بازرسان تلسیحاتی سازمان ملل متحد از عراق مناطق مختلف این کشور را به شدت بمباران کردند .



روز ملی بوتان :

بوتان کشوری است در دامنه جنوبی کوههای هیمالیای شرقی بین چین و هند . نژاد مردم این کشور زرد است و هفتاد در صد آنان بودایی و بقیه هندو هستند. مردم بوتان به زبان تبتی سخن می گویند . نوع حکومت این کشور مشروطه سلطنتی است . از سال 1907 میلادی ، این کشور طبق معاهده سال 1910 تحت الحمایه بریتانیا بود . این کشور در سال 1949 میلادی به کمک هند به استقلال رسید و در 21 سپتامبر سال 1971 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .





شناسایی استقلال آمریکا :

در چنین روزی در سال 1777 میلادی فرانسه استقلال آمریکارا به رسمیت شناخت .



کشتار مردم در جریان هواپیما ربایی :

در چنین روزی در سال 1973 میلادی مردم شهر رم در فرودگاه این کشور به هنگام ربودن یک هواپیمای آلمانی مورد هجوم قرار گرفتند که در نتیجه آن سی و یک نفر کشته شدند .



افزایش قیمت نفت :





در چنین روزی در سال 1978 میلادی سازمان اوپک تصمیم گرفت که قیمت نفت را تا سال 1979 چهارده و نیم در صد افزایش دهد .



درگذشت سیمون بولیوار:

درچنین روزی درسال 1830 میلادی سیمون بولیوارقهرمان و آزادیخواه آمریکای جنوبی در کلمبیا درگذشت . سیمون بولیوار بزرگترین مبارز و قهرمان آزادی آمریکای جنوبی در کاراکاس به دنیا آمد . او به رهبری میراندا در شکل گیری نخستین دولت جمهوری ونزوئلا که کمی بعد سرنگون شد ، شرکت جست . ولی بالاخره با تلاش فراوان کلمبیا ، ونزوئلا و اکوادور را آزاد ساخت و جمهوری بزرگ کلمبیا را تشکیل داد . همه ساله چنین روزی در ونزوئلا به عنوان روز بولیوار گرامی داشته

می شود . هوگو چاووز ، رییس جمهوری کنونی ونزوئلا نیز خود را پیرو بولیوار می داند .



روز استقلال کلمبیا :

در چنین روزی در سال 1819 میلادی کلمبیا به استقلال دست یافت . کلمبیا کشوری است در منطقه استوایی شمال آمریکای جنوبی ، بین پاناما و برزیل در ساحل دریایی کاراییب و اقیانوس کبیر . نژاد مردم این کشور سفید ، سیاه ، سرخ و دو رگه است . زبان رایج میان اهالی این سرزمین اسپانیولی است و مذهب اکثریت مردم این کشور مسیحیت کاتولیک است . نوع حکومت این کشور جمهوری است . کلمبیا در سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



شکست روسیه :

در چنین روزی در سال 1914 میلادی و در اثنای جنگ جهانی اول ، نیروهای اطریش ، روسیه را در لیمانوای لهستان شکست

دادند .

پیمان عدم تجاوز :

در چنین روزی در سال 1925 میلادی روسیه و ترکیه پیمان عدم تجاوز امضا کردند .



پرحجم ترین روزنامه تاریخ :





درچنین روزی درسال 1965 میلادی شماره روزیکشنبه روزنامه نیویورک تایمزدر 946 صفحه منتشر شد . این حجم صفحات برای یک روزنامه ، در تاریخ رکوردها ثبت شده است .



مصر؛ تحت الحمایه انگلستان :

درچنین روزی در سال 1914 میلاد ی و در اثنای جنگ جهانی اول، انگلستان ، مصر را به عنوان کشور تحت الحمایه خود اعلام کرد .



روز برادران رایت :





در چنین روزی در سال 1903میلادی ، نخستین هواپیمای موتوردار جهان به دست برادران رایت ساخته و با موفقیت آزمایش شد . این هواپیما نزدیک به یک دقیقه درآسمان پرواز کرد. این دو ابتدا هواپیمای گلایدر ( بی موتور ) را آزمایش کرده بودند . همه ساله چنین روزی به عنوان روز برادران رایت در آمریکا گرامی داشته می شود .



نخستین فرد گیرنده عضو در جهان :





در چنین روزی در سال 1986 نام داوینا تامپسون به عنوان نخستین فرد گیرنده عضو در تاریخ ثبت شد . در یک عمل جراحی شش ، قلب و کبد فرد دیگری به وی پیوند زده شد .



اخراج 400 نفر فلسطینی از سرزمین های اشغالی :

در چنین روزی در سال 1992 میلادی رژیم صهیونیستی در اقدامی بی سابقه 400 نفر از فلسطینی ها را از موطن اصلی شان اخراج و روانه سرزمینهای لبنان کرد .



گروگان گیری در سفارت ژاپن :

در چنین روزی در سال 1996 میلادی مبارزان پرویی صدها نفر از مردم را در سفارت ژاپن در لیما گروگان گرفتند . این ماجرا در 22 آوریل 1997 با یک حمله کماندویی که به مرگ تمامی شورشیان انجامید ، خاتمه یافت .

