صندلی های «کامیون» پر نشد/سالن پردیس کاپری در انحصار «مصادره»

خبرگزاری مهر- گروه استانها: جشنواره فیلم فجر گرگان در حالی شامگاه چهارشنبه از ایستگاه ششم خود گذشت که پیش از شروع سانس «مصادره» که اولین اکران خود را در گرگان تجربه میکرد، تمام صندلیهای سالن شماره دو سینما کاپری پر شده بود.
در مدت زمان پخش فیلم صدای دست زدن و خنده و شادی بلند بود و هرکس به شکلی خوشحالی خود را ابراز میکرد.
بعد از اتمام فیلم سالن انتظار مملو از جمعیت بود، با خانوادهای سه نفره که در گوشهای ایستاده بودند، گفتگو کردم، دختر خانواده که اسمش مهساگل مسلمی پور بود، گفت: از رشت برای دیدن فیلم فجر به گرگان آمدم.
پدر مهساگل گفت: در سینمای میرزا کوچک خان رشت، فیلم «عرق سرد» را دیدیم و چون تعریف سینما کاپری را شنیده بودم و اصالتاً گرگانی هستم، از همان رشت بلیت «مصادره» را رزرو و به گرگان آمدیم.
وی با بیان اینکه کیفیت صدا، تصویر، صندلیها و همه چیز عالی بود، افزود: فیلم «مصادره» واقعیت جامعه را در قالب طنز بیان میکرد.
تبلیغاتِ محصولات فرهنگی بسیار مهمتر از دیگر محصولات جامعه است زیرا میتواند زیربنای رشد و بالندگی جامعه باشدسونا کُر، بانوی ترکمن که به همراه مادرش روی صندلی سالن انتظار نشسته بود، گفت: از بنر درِ ورودی کاپری متوجه شدم که جشنواره فیلم فجر در گرگان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه بلیتها را از سایت سینما خریداری کردم، گفت: در کانال تلگرامی سینما عضو هستم و صفحه اینستاگرام کاپری را هم دنبال میکنم.
وجود صندلیهای خالی در اکثر فیلمها
کُر افزود: موقع خرید بلیت در سایت سینما، صندلیهای خالی زیادی برای اکثر فیلمها وجود دارد، اما بلیت «لاتاری» قبل از اکران تمام شده بود.
یک کارشناس علوم اجتماعی که برای دیدن فیلم به سینما آمده بود، در گفتگو با مهر گفت: در طول شبانهروز از رادیو یا تلویزیون استفاده میکنیم و میدانیم که دهه فجر محصولات فرهنگی زیادی را با خود میآورد.
محصولات فرهنگی الگوی جوانان
محمد افشاری نقش تبلیغات را مفید دانست و گفت: تبلیغاتِ محصولات فرهنگی بسیار مهمتر از دیگر محصولات جامعه است زیرا میتواند زیربنای رشد و بالندگی جامعه باشد.
وی اظهار کرد: نسل جوان ما نیاز به فیلمهای مختلفی از جمله فیلم فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی دارد تا بتواند از آنها الگو بگیرد.
افشاری با بیان اینکه تنوع بخشیدن و مطابق ذائقه مشتری عمل کردن در فیلمسازی بسیار مهم است، تصریح کرد: عوامل برگزاری میتوانند از ظرفیت رسانههای جمعی مانند مطبوعات، صداوسیما، خبرگزاریها و فضای مجازی برای تبلیغات بهره گیرند.
در ادامه زهرا صمدی که با دوست خود در سالن انتظار بود، به ما گفت: تبلیغات برای مردمی که همواره درگیر مشکلات روزمره هستند تلنگری برای حضور در سینما است.
نبود شور و هیجان جشنواره فجر در شهر
وی افزود: افراد میتوانند از فضای مجازی مثل اینستاگرام و تلگرام و بازنشر این مطالب از وجود جشنواره در گرگان مطلع شوند، افرادی که پایه ثابت سینماها هستند که همیشه به سینما میروند، مهم این است که مردم عادی را به سینما کشاند.
صمدی همچنین گفت: من تاکنون هیچ شور و شوق در سطح شهر برای جشنواره ندیدم.
تبلیغات برای مردمی که همواره درگیر مشکلات روزمره هستند تلنگری برای حضور در سینما استوی گفت: وقتی رایزنیهایی برای برگزاری جشنواره و اعتباری برای این رخداد مهم فرهنگی اختصاص مییابد، میطلبد تا برنامهریزیهای بهتری هم صورت گیرد.
وی گفت: حضور هنرمندان و کارگردانان برجسته کشوری در هنگام اکران فیلم و تبلیغات بهتر شهری ضروری است.
بعد از فیلم «مصادره» دو فیلم «کامیون» و «سرو زیر آب» اکران شد اما خالی بودن صندلیهای سالن شور و نشاط تماشای مصادره را کاهش داد.
۷۰ درصد بلیتها توسط سینما فروخته میشود
برای پرسیدن چگونگی تبلیغات جشنواره به سراغ معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان رفتیم، وی در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ۱۳ بهمن که افتتاحیه جشنواره بود تاکنون استقبال خوبی از فیلمها صورت گرفته است.
رمضان یازرلو ادامه داد: ۷۰ درصد بلیتها توسط سینما به فروش گذاشته میشود و وضعیت فروش تاکنون خوب بوده است.
وی دلیل حذف فیلم «به وقت شام» را چنین بیان کرد: تهیهکننده و کارگردان ترجیح دادند فیلم در لیست فیلمهای سیمرغ دو یا فیلم کارگردانهای باتجربه اکران شود و با توجه به اینکه گلستان براساس قرعه وزارت خانه میزبان سیمرغ یک است، نتوانست آن را پخش کند.
نصب ۱۰ بنر جشنواره در گرگان
یازرلو ادامه داد: در شهر گرگان ۱۰ بنر محیطی برای تبلیغات اختصاص یافته اما توجه ما بیشتر به فضای مجازی معطوف است زیرا در جامعه امروز فضای مجازی حرف اول را در اطلاعرسانی میزند.
وی تصریح کرد: از تمام فضاهای مجازیای که در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و سینما کاپری بود، استفاده کردیم.
یازرلو بیان کرد: کانال تلگرامی کاپری و صفحه اینستاگرام آن با حدود ۲۱ هزار دنبال کننده و بیش از ۲۰ کانال تلگرامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان که ویژه رشتههای هنری است، اطلاعرسانی جشنواره را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: قطعیت اکران فیلمها، ۲۴ ساعت قبل از پخش، به ما اعلام میشود و با توجه به شرایط دبیرخانه مرکزی تهران این احتمال وجود دارد که فیلمی از اکران خارج شود.
یازرلو افزود: وجود این مسأله دست و پای ما را برای تبلیغات گسترده بسته بود وگرنه ما آمادگی داشتیم که روزهای بسیار قبل از جشنواره تبلیغات خود را شروع کنیم.
افرادی که پایه ثابت سینماها هستند که همیشه به سینما میروند، مهم این است که مردم عادی را به سینما کشاندوی توضیح داد: لیست فیلمها ۴۸ ساعت قبل از جشنواره قطعی شد و ما تا آنجایی که امکان آن بود و با توجه به سال اقتصاد مقاومتی که تصمیم بر صرفهجویی در هزینهها بود، سعی کردیم از تمامی امکانات اطلاعرسانی فضای مجازی برای این کار استفاده کنیم.
یازرلو افزود: صداوسیما و رادیو گلستان هم همکاری خوبی با ما داشتند و تیزر، جدول برنامهها و زیرنویس فیلمها را پخش کردند، رادیو هم پخش زنده برنامه به همراه تهیه گزارش و خبر را انجام داد.
گلستان فقط گرگان نیست
۶ روز از شروع جشنواره فیلم فجر گذشت؛ به گفته مسئولان تبلیغات خوبی در فضای مجازی صورت گرفت اما آنچه در سالنها کاپری مشاهده میشود حضور مشتریان همیشگی سینما است.
انتظار می رفت با توجه به جایگاه سینما در فرهنگسازی و ایجاد نشاط اجتماعی تبلیغات جشنواره به گونه ای باشد که فضای شهرهای مختلف استان را تحت تاثیر خود قرار داد و بتواند اقشاری از جامعه که طی سال های گذشته ارتباط کمتری با سینما داشتند را با هنر هفتم آشتی دهد.
گرچه متولیان برگزاری توضیح کاملی درباره این مساله ندادند اما بررسی ها نشان می دهد تمرکز تبلیغات چه فضای شهری و چه فضای مجازی در شهر گرگان بوده در حالی که بسیاری از دوست داران هنر در غرب و شرق استان ساکن هستند و می طلبید هم فضای تبلیغات و هم اکران فیلم ها محدود به شهر گرگان نشود.
نظر شما