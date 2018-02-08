معیشت پایدار چالش جدی امروز است/لزوم پرهیز از سیاسی کاری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی چهارشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور فرمانده سپاه پاسداران در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه در شروع ۴۰ سالگی انقلاب قرار داریم، اظهار داشت: بدون شک کارنامه اقتصادی، عمرانی و به ویژه امنیت انقلاب قابل قبول و دفاع است.

وی افزود: در استان کرمان قبل از انقلاب فقط یک موسس آموزس عالی در استان کرمان با ۸۲۶ دانشجو وجود داشت و امروز ۱۱۰ موسسه آموزشی با ۱۷۴ هزار دانشجو داریم.

رزم حسینی عنوان کرد: قبل از انقلاب در استان کرمان تولید برق وجود نداشت و کمتر روستایی در سطح استان از برق برخوردار بود.

استاندار کرمان بیان داشت: اکنون در سطح استلن کرمان سه هزار و ۴۰۰ مگاوات برق تولید می شود و خانوارهای بالای ۲۰ خانوار در روستاهای سطح استان کرمان دارای آب سالم و برق هستند.

وی ابراز داشت: قبل از انقلاب در استان کرمان تنها یک بیمارستان دولتی وجود داشت در حالیکه امروزه در همه شهرستان های استان از بیمارستان مجهز برخوردار هستند و چهار هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان کرمان وجود دارد.

رزم حسینی عنوان کرد: قبل از انقلاب در کرمان و دیگر استان های کشور گاز وجود نداشت و امروز ۸۰ درصد شهرها و ۷۰ درصد روستاهای استان کرمان از نعمت گاز برخوردار هستند.

استاندار کرمان بیان کرد: قبل از انقلاب در استان کرمان فولاد و سنگ آهن نداشته ایم و امروز بزرگترین سنگ آهن کشور در کرمان وجود دارد و زنجیره فولاد تکمیل شده و در آینده نزدیک ذوب فولاد راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب واحد صنعتی فعال در استان کرمان وجود نداشته اما امروز بیش از هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در سطح استان کرمان مشغول فعالیت هستند.

رزم حسینی بیان داشت: امروز چالش جدی در زمینه معیشت پایدار مردم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اولین چالش موجود بر سر راه توسعه عدم انسجام ارکان های حکومت در توسعه و پیشرفت است، گفت: ارکان حکومت متمرکز نیستند و موازی کار می کنند و ما در استان کرمان طرح ایده مثلث توسعه اقتصادی را مطرح کردیم.

استاندار کرمان تاکید کرد: ائمه جمعه به عنوان ناظران مثلث توسعه اقتصادی مسئولیت و تریبون دارند و باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی را بین مردم توسعه دهند.

رزم حسینی عنوان کرد: دموکراسی اداری و تمرکز زدایی، قوانین مزاحم و دست و پا گیر، اختلافات سیاسی و جناحی از دیگر چالش های موجود بر سر راه توسعه اقتصادی است.

وی گفت: بخشی از بروکراسی اداری را در استان کرمان دور زده ایم و البته کاستی های نیز داریم که تلاش می کنیم این کاستی ها رفع شده تا روز به روز به آرمان های انقلاب و شهدا نزدیکتر شده و استان نمونه و پیشرفته بسازیم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه اختلافات سیاسی و جناحی آفت روزگار ما است، افزود: ما چه گناهی کرده ایم که می خواهیم انقلابی باشیم و جناحی عمل نکنیم و همانطور که در زمان دفاع مقدس همه رفتند از انقلاب دفاع کردند باید در جهاد اقتصادی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رزم حسینی ادامه داد: فرهنگ و اقتصاد ما باید مردمی باشد اما این طور نیست و نبود اختیارات متناسب با مسئولیت ها وجود دارد و یک نفر به عنوان مسئول انتخاب می شود اما به آن اختیارات نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی را بر پایه شرکت های توسعه گرا دنبال می کنیم، ابراز داشت: ۲۳ معین اقتصادی به استان آمده اند و به صورت داوطلبانه وارد میدان شده اند.

رزم حسینی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم استانی را بسازیم که شایستگی بیش از ۱۶ هزار شهیدش را داشته باشد و جبران هزینه های که مردم طی این سالها داده اند را بکنیم.