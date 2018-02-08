طنز درکشور باید بیشتر شود و ظرفیت جامعه در انتقاد بالا برود

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ فرهنگی، هنری و مفرح «لبخند سرخ» به مناسبت دهه مبارک فجر چهارشنبه شب با حضور رضا رفیع طنزپرداز و مجری تلویزیونی برنامه منبع موثق، اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و جمعی از خانواده ها در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

رضا رفیع در این مراسم گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی باید برنامه هایی تهیه شود تا مردم حرف خود را در رسانه ملی بزنند و مطمئن باشید با انتقاد هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

وی اضافه کرد:بایدهمه ماسعه صدر بیشتری داشته باشیم وظرفیت و تحمل پذیرش حرف را داشته باشیم تا جامعه به سمت نقد و نقادی حرکت کند.

مجری برنامه «منبع موثق» تصریح کرد: اگر نقاط ضعف و برخی مشکلات درست بازگو شود هیچ مشکلی پیش نمی آید و به نظر می رسد می توانیم برنامه های طنز و نقادانه را در تلویزیون و سایر مجامع بیشتر کنیم.

رفیع بیان کرد: باید با برنامه های طنز و شاد زمینه بهسازی روحیه مردم را فراهم کنیم.

قزوین پایگاه طنز کشور است

وی اظهارداشت: قزوین با داشتن طنازانی چون عبید زاکانی می تواند جایگاه طنز کشور تلقی شود و به نظر می رسد با برگزاری جشنواره ملی طنز می توان زمینه شکوفایی استعددهای هنری این منطقه را احیاء کرد.

رفیع تصریح کرد: در صورت برگزاری جشنواره ملی طنز در قزوین آمادگی دارم دبیری جشنواره را بر عهده بگیرم تا کاری ارزشمند در این استان فرهنگی کشور شکل بگیرد.

در ادامه یوسف باروتی از مبارزان زندانی در رژیم ستم شاهی خاطراتی از دوران حبس و نیز شکنجه خود توسط ساواک را تشریح کرد.

اجرای موسیقی و استندآپ کمدی از دیگر برنامه های این جنگ طنز بود.

این برنامه توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.