دهه فجر فرصتی برای بازخوانی اندیشه ناب امام راحل است

حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برگرفته از اندیشههای الهی و آرمانهای قرآنی امام راحل است، افزود: حفظ این اصول و صیانت از این آرمانها رمز و راز ماندگاری و استمرار این نهضت به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین اصل و رکن نهضت امام راحل، نگاه توحیدی و تکیهبر قدرت خدا و ایمان و باور دینی، از آغاز نهضت تا روز رحلت ایشان بود که باید در تحلیلها و بزرگداشتها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بر این اساس حرکت و استقرار نظام بر محور دین و دغدغههای دینی شکل گرفت و امروز هم باید در همان مدار و در همان محور حرکت کند.
صفی یاری ادامه داد: به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، دشمن که توان مقابله با انقلاب اسلامی را ندارد، همه همت خود و مزدوران نفوذی خود را در ایجاد انحراف و تحریف در اصول و مبانی انقلاب و انقلابی گری متمرکز کرده و با بهرهگیری از برخی انقلابینماها و یا انقلابیهای خسته و پشیمان، توطئههای رنگارنگی را تدارک دیده و اجرا میکند، ازاینرو است که مقام معظم رهبری با رصد صحنه و تدابیر حکیمانه خودشان همواره این توطئهها را گوشزد کرده و بر بصیرت دینی و انقلابی مردم بهخصوص خواص و نخبگان جامعه تأکید کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: از مهمترین تکالیف امروز، اهتمام جدی و فراگیر به جهاد تبیینی توسط جبهه فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی و نیز حفظ و صیانت از مکتب فکری حضرت امام (ره) با قرائت و تفسیر مقام معظم رهبری بهعنوان زیرساختهای هویتی انقلاب اسلامی است که هرچند در همین راستا مقام معظم رهبری پارسال نگرانی جدی خود از تحریف در مکتب فکری امام راحل را مطرح و پیرامون آن مطالب مهمی مطرح کردند که باید موردتوجه قرار گیرد.
صفی یاری یادآور شد: دهه فجر، جشن پیروزی انقلابی است که مبتنی بر اسلام ناب محمدی و طرد اسلام مرفه ین بیدرد، ازجمله اسلام سکولار، اسلام سرمایهداری و اشرافی گری، اسلام سازش و تسلیم و در یک کلمه اسلام آمریکایی بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه، مهمترین رکن مکتب فکری امام را حرکت در سایه دین دانست و تأکید کرد: این مهم بارها مورد تأکید و مطالبه مقام معظم رهبری قرارگرفته است و بر این اساس رعایت موازین شرعی و اصول محکم و مترقی اسلام ناب باید در همه عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری نظام مدنظر قرار گیرد. مهمتر از همه اینکه نگاه مؤمنانه به عرصههای مختلف، ازجمله عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، اقتصادی و نیز سیاست خارجی از اصول اسلام و انقلاب اسلامی به حساب میآید.
صفی یاری با اشاره به اینکه کوچکترین انحراف از اصول مکتب فکری امام (ره)، خطایی بزرگ محسوب شده و مرتکبین آن باید در پیشگاه خدا، شهدا و امام و امت امام پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بزرگداشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بیان دستاوردهای بیبدیل و خدمات بینظیر نظام و البته از سویی دیگر رصد و افشای تحرکات دشمن و جریانات وابسته و نفوذی برای ایجاد انحراف درحرکت اصیل انقلاب اسلامی که این امر مستلزم بصیرتی عالمانه و هوشمندانه است.
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