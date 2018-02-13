مصطفی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی پزشکی قانونی ارائه آمار در حوزه‌های خاص است، اظهار کرد: در زمینه حوادث رانندگی و ترافیکی آمار رسمی متوفیان بر اساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها باید از پزشکی قانونی اخذ شود.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی بیان کرد: متأسفانه در نه ماهه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۹۵ فوتی ناشی از حوادث رانندگی در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که این آمار در ۹ ماهه سال گذشته ۱۶۶ نفر بوده که نشان از افزایش ۱۷.۵ درصدی فوتی های ناشی از حوادث رانندگی در سال جاری دارد.

بیرجند بیشترین میزان فوتی ناشی از تصادفات را دارد

جعفرزاده با اشاره به اینکه از این ۱۹۵ نفر، تعداد ۱۲۴ نفر مرد و ۷۱ نفر زن بوده‌اند، ادامه داد: بر اساس تفکیک شهرستان نیز از ۱۹۵ مورد فوتی تصادفات تعداد ۳۰ مورد در قائن، ۴۷ مورد در بیرجند، ۳۱ مورد در طبس و ۱۴ مورد هم در سربیشه بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۸ مورد از فوتی‌های تصادفات در ۹ ماهه سال جاری مربوط به شهرستان نهبندان، ۹ مورد شهرستان خوسف، ۶ مورد سرایان، ۱۵ مورد فردوس، ۱۷ مورد درمیان، چهار مورد در بشرویه و سه مورد در زیرکوه بوده است.

کاهش ۱۳ درصدی مصدومین تصادفات در خراسان جنوبی

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی بیان کرد: مصدومین تصادفات نیز در ۹ ماهه سال جاری دو هزار و ۳۸۰ مورد بوده که این آمار در ۹ ماهه سال گذشته دو هزار و ۷۵۵ مورد بوده است که کاهش حدود ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

جعفرزاده با اشاره به اینکه ۷۵۱ نفر از مصدومین تصادفات زن و هزار و ۶۲۹ نفر مرده بوده‌اند، گفت: افزایش آمار فوتی‌ها و کاهش مصدومین نشان می‌دهد که تصادفات در خراسان‌جنوبی نسبت به سال گذشته کشنده‌تر شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۱ مورد از تصادفات منجر به فوت درون شهری و ۱۶۱ مورد نیز برون شهری بوده است، اظهار کرد: تعداد فوتی‌های تصادفات درون شهری نشان می‌دهد که ما در فرهنگ رانندگی دچار مشکل هستیم و در این زمینه باید فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد.

دو هزار و ۴۱۸ مورد نزاع در خراسان‌جنوبی

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری میزان نزاع در خراسان‌جنوبی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی شده، دو هزار و ۴۱۸ مورده بوده است.

جعفرزاده افزود: این آمار در سال ۹۵ تعداد دو هزار و ۸۰۷ مورد بوده است که خوشبختانه کاهش۱۳.۹درصدی را نشان می‌دهد.

وی در زمینه تفکیک جنسیتی آمار نزاع در خراسان‌جنوبی گفت: از تعداد دوهزار و ۴۱۸ مورد نزاع تعداد ۹۶۲ مورد زن و هزار و ۴۵۶ مورد مرد بوده است.

پزشکی قانونی بیان کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری ۱۳ هزار و ۱۵ مورد معاینه بالینی در پزشکی قانونی خراسان جنوبی صورت گرفته که از این تعداد چهار هزار و ۳۵۲ مورد زن و هشت هزار و ۶۶۳ مورد مرد بوده است.

جعفرزاده یادآور شد: این آمار در ۹ماهه سال گذشته ۱۳ هزار و ۷۳۷ مورد بوده است که کاهش ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.