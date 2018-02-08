انقلاب اسلامی برخاسته از ایمان و دین مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در مراسم جشن انقلاب حوزه علمیه استان قزوین که در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی (ص) برگزار شد، به بیان ویژگیهای انقلابیون پرداخت و اظهار کرد: انقلابیون آنهایی بودند که در صف اول مبارزه علیه رژیم منحوس استبدادی به میدان آمدند و هراسی از مخاطرات نداشتند و در مقابل گلوله قرار گرفتند و خیلیها به شهادت رسیدند و خیلیها نیز تا مرز شهادت پیش رفتند.
وی خاطرنشان کرد: انقلابیون پس از پیروزی انقلاب با تمام وجودشان برای حفاظت، حراست، نگهبانی و نگهداری از انقلاب تلاش میکردند و با وجود آن همه تلاشهایی که برای انقلاب انجام میدادند، میگفتند که ما نباید بگوییم انقلاب برای ما چه کرده است؛ بلکه باید بگوییم ما برای انقلاب چه کردهایم.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه انقلاب اسلامی با همه انقلابهای دنیا تفاوتهای مبنایی دارد، افزود: انقلاب اسلامی بر پایه ایمان مردم، وحدت مبتنی بر توحید و هدایتهای رهبری به پیروزی رسید و هر کجا که کارها به بنبست میرسید، عنایتهای الهی شامل حال مردم میشد و کارها را پیش میبرد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: امام علی (ع) در جنگهای صدر اسلام فرمودند وقتی خداوند ایمان و صداقت را در ما مشاهده کرد، خواری و شکست را بر دشمنان و پیروزی و نصرت را بر ما نازل کرد و این کلام مولا نشان میدهد که پیروزی و شکست با عنایت خداوند محقق میشود.
وی در ادامه با یادآوری شرکت مردم در همهپرسی و انتخاب جمهوری اسلامی ایران با ۹۸.۲رأی، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم برای انتخاب شیوه اداره کشور در همهپرسی شرکت کردند و به پای صندوقهای رأی رفتند و این نقطه قوت انقلاب اسلامی به شمار میآید؛ چراکه در اولین فرصت پس از پیروزی، از مردم در خصوص شیوه اداره حکومت رأی گرفته شد.
آیتالله عابدینی به نقش رهبریِ امام خمینی (ره) در به پا خاستن مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم در آن دوران دچار فقر، ظلم و بیعدالتی بودند و کاسه صبرشان لبریز شده بود؛ اما آن چیزی که نقش مؤثری در به پا خاستن مردم داشت این بود که دیدند یک عالم، روحانی، عارف، فقیه و اهل عبادت و بندگی پرچم انقلاب را بدست گرفته است.
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