  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۲

اسکی بازان ایرانی دست خالی برگشتند؛

گوشی هدیه به نمایندگان ایران در المپیک زمستانی داده نشد

گوشی هدیه به نمایندگان ایران در المپیک زمستانی داده نشد

همانطور که پیش بینی شده بود سیاست به المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی راه پیدا کرد و نمایندگان ایران از هدیه رایگان سامسونگ به شرکت کنندگان در المپیک زمستانی محروم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی از فردا به میزبانی پیونگ چانگ آغاز می شود و ایران با ۴ نماینده (سید ستار صید- محمد کیادربندسری-سمانه بیرامی و فروغ عباسی) در آن شرکت می کند.

سامسونگ همچون دوره قبلی این رقابتها جدیدترین تلفن همراه خود را به شرکت کنندگان المپیک زمستانی هدیه می کند اما شنیده می شد که امسال به دلیل تحریم های موجود نمایندگان ایران و کره شمالی از دریافت این هدیه رایگان محروم می شوند. 

این پیش بینی و خبر امروز به واقعیت پیوست و نمایندگان ایران که برای دریافت هدیه خود به محل اهدای نوت ۸ سامسونگ رفته بودند دست خالی به محل اسکان کاروان بازگشتند. این موضوع مصداق بارز وارد شدن سیاست به ورزش آن هم در رویدادی به نام المپیک که مظهر صلح و دوستی معرفی می شود است و باید منتظر واکنش مسئولان کمیته ملی المپیک بود.

کد مطلب 4222711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسینی IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      در تلافی، دولت باید گمرکی همه محصولات سامسونگ را افزایش دهد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها