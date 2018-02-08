گوشی هدیه به نمایندگان ایران در المپیک زمستانی داده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی از فردا به میزبانی پیونگ چانگ آغاز می شود و ایران با ۴ نماینده (سید ستار صید- محمد کیادربندسری-سمانه بیرامی و فروغ عباسی) در آن شرکت می کند.

سامسونگ همچون دوره قبلی این رقابتها جدیدترین تلفن همراه خود را به شرکت کنندگان المپیک زمستانی هدیه می کند اما شنیده می شد که امسال به دلیل تحریم های موجود نمایندگان ایران و کره شمالی از دریافت این هدیه رایگان محروم می شوند.

این پیش بینی و خبر امروز به واقعیت پیوست و نمایندگان ایران که برای دریافت هدیه خود به محل اهدای نوت ۸ سامسونگ رفته بودند دست خالی به محل اسکان کاروان بازگشتند. این موضوع مصداق بارز وارد شدن سیاست به ورزش آن هم در رویدادی به نام المپیک که مظهر صلح و دوستی معرفی می شود است و باید منتظر واکنش مسئولان کمیته ملی المپیک بود.