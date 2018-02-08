بهترین راه برای مصون ماندن ازجنگ نرم دشمنان انس بیشتر با قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوتراب بهرامی شامگاه چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان در محل سالن بقیه الله العظم نیروی انتظامی زنجان با اشاره به اینکه شیعه قرآن یعنی اینکه قرآن را امام خود قرار دهیم، افزود: اگر این اتفاق رخ داد، یعنی همه جهان به حال شما غبطه یعنی همان پیروان قرآن غبطه خواهند خورد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه بهترین راه برای مصون ماندن از جنگ نرم دشمنان انس بیشتر با قرآن است، گفت: نیروی انتظامی در زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی در بین پرسنل خود برنامه ریزی ویژه دارد.

بهرامی افزود: مسلمان واقعی آن است که حداقل هر روز ۵۰ آیه قرآن را بخواند و به فرموده مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه طلبه‌ها باید یک جزء قرآن بخوانند، هر چند اگر فرصت فراهم نشد، باید بخشی از یک جزء قرآن را قرائت کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یک معجزه قرن بود و در زمان ما نیز شبیه‌ترین معجزه به معجزه انبیاء انقلاب اسلامی بود.

بهرامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با دست خالی برای کسی باور کردنی نبود و پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه معادلات را در جهان را برهم ریخت.

وی ادامه داد: ما در ایران اقوام مختلف قوم ترک، لر و کرد داریم و همه اینها در کنار هم زندگی می‌کنند، اما آمریکا با استفاده از همه ابزار خود به دنبال ایجاد اختلاف بین اینها است و در این زمینه همه عوامل خود را به کار گرفته است. اما همه این اقوام زیر لوای جمهوری اسلامی فعالیت دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: انقلاب اسلامی همه چیز را برای ما فراهم کرده و رژیم مستبد را برده و رژیم مردم سالار را آورد.

بهرامی با بیان اینکه استکباری جهانی همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: انقلاب اسلامی ایران در طی ۴۰ سال عمر پربرکت خود با انواع توطئه‌ها و دشمنی‌ها از سوی استکبار جهانی مواجه بوده است ولی با وجود همه توطئه‌های دشمنان، امروز مقتدر و عزتمند در قله اقتدار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا از ایران بیرون رانده شد و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را از منطقه بیرون راند و مانع نفوذ آمریکا در سوریه شد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه با اشاره به شهادت شهید حججی افزود: شهادت شهدایی همچون حججی انقلابی در کشور ایجاد کرد و ما موفقیت، حجاب، دیانت و استقلال خود و در دشمن ستیزی را مدیون این شهدای عزیز هستیم.

بهرامی با اشاره به اینکه مبارزه کردن با این اغتشاشات که خیلی ها خواب‌هایی برای کشور دیده بودند و ۹۰ شهر را به آشوب کشیدند، کار راحتی نبود، گفت: نیروی انتظامی با درایت و توانمندی شرایط پیش آمده را مدیریت کرد و با طمأنینه و بدون سلاح این موضوع را خاتمه داد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه همه باید برای توسعه اقتدار و عزت ایران اسلامی تلاش کنند، افزود: عوامل فتنه و کمبودها همچنان وجود دارد و باید برای رفع مشکلات و چالش‌ها همه تلاش کنند.