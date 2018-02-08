آرزوها با «فیلشاه» برآورده نشد/پایان رویاها در سینمای کانون

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز در کنار تنوع آثار سینمایی که از بخش مسابقه سینمای ایران و سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گلچین شدند در بخش سینمای کودک به اندازه کافی نظر خانواده ها و کودکان را در بخش سینمای کودک و نوجوان راضی نکرد چراکه فقط یک عنوان فیلم در این فهرست قرار داشت.

«فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان که در جدول اکران این جشنواره ۳ نوبت نمایش یافت تنها اثری است که در هفدهمین جشنواره به نمایش در آمده است؛ این در حالیست که تنها انیمیشن سینمایی به شمار می رود که در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد و با ۲۲ اثر رئال به رقابت خواهد پرداخت.

داستان «فیلشاه» در جنگلی در آفریقا رقم می‌خورد؛ رئیس گله فیل‌ها صاحب فرزندی می‌شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد، اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می‌شود.

کارگردان این پویانمایی سینمایی، با تاکید بر اینکه دهه اخیر دهه انیمیشن است، می گوید: ما برای عقیده مان زحمت کشیدیم و نتیجه اش این شده که کودکانی که به تماشای این فیلم آمده‌اند منتظر ورود سی دی این کارتون هستند.

کودکان در قبال انیمیشن با کسی تعارف ندارند

به گفته او که پیش از این تجربه ساخت «شاهزاده روم» را داشت که در زمان خود موفق ظاهر شد و توانست نظرات مثبت بسیاری را به سوی خود جلب کند، می افزاید: کودکان و نوجوانان، مخاطبان سخت گیرتری نسبت به مخاطبان آثار رئال بوده و بسیار بی رحم هستند و با کسی تعارف ندارند، به همین دلیل فیلمسازان باید بتوانند آنها را ۹۰ دقیقه به طور کامل روی صندلی میخکوب کنند چون در غیر این صورت آن‌ها از روند کلی فیلم خارج می شوند و دیگر بازگرداندن آن‌ها به فیلم کار سختی است، بنابراین اگر این موضوع تامین شود بزرگ ‌ترها هم از آن لذت می برند.

خانواده ها و کودکان و نوجوانان در این دوره از جشنواره فیلم فجر انتظار دارند که سینمای آنان به دور از تلخی های موجود در نظر متولیان سینمای ایران قرار گیرد و فقط چشم انتظار بخش خصوصی و آنچه در معدود سینماهای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به روی پرده می رود نباشند.

با توجه به اینکه سینما کانون شیراز در دهه مبارک فجر با نمایش فیلم «پایان رؤیاها» میزبان دانش آموزان است، تماشاگران این فیلم از اینکه نمی توانند در هنگامه جشنواره فیلم های بیشتری ببینند ابراز تاسف می کنند.

گرچه در طول سال سینما غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس یا سالن های کودک هنرشهرآفتاب یا سینما فرهنگ و سینما گلستان از اکران فیلم های انیمیشن غافل نبودند، اما فضای جشنواره به دلیل آنچه رویدادی مردمی است که موجب می شود خانواده ها و کودکان را ترغیب به جادوی سینما کند، به گفته برخی کارشناسان این حوزه می تواند در تشویق تماشاگران به دیدن انیمیشن ترغیب نماید و فقط به جعبه جادویی تلویزیون و آنچه به طور غیرقانونی در پیاده روها ارایه می شوند، بسنده نباید کرد.

مهگان فرهنگ پیرامون نقش و کمرنگی سینمای کودک در جشنواره فیلم فجر سی و ششم می گوید: آیا هر تصویر متحرکی بر پرده قرار می گیرد که چند کودک و داستانی که به کودکی شخصی اشاره کند الزاما فیلم کودک است؛ اصلا این فیلم برای کودک یا درباره کودک می باشد؛ وقتی قرار است در قالب یک جشن فرهنگی و متولی فرهنگی کاری کنیم، چه باید بکنیم؟

کارگردانان کودک و نوجوان کشور در اقلیت و کنار هستند

این مستندساز منتقد ادامه می دهد: هدف از بیان این صحبت های من ضعف در برقراری ارتباطات بین نهادهایی است که باید راهکارها را درست دریابند؛ می دانم که کارگردانان کودک و نوجوان کشور ما در اقلیت و کنار هستند و اگر همین جشنواره فیلم کودک اصفهان هم نبود شاید به دست فراموشی سپرده می شدند.

سازنده مستند «آموزگار شهر من» با بیان اینکه علی رغم تمام شعارهایی که سر داده می شود، حمایت بسیار بالا برای سینمای کودک وجود ندارد بر این باور است که چرا همین خانواده هایی که امروزه هزینه های بالایی را برای کلاس های متفاوت کودکانشان می کنند و یا کودکان خود را به موسسات فرهنگی و هنری کودکانه می سپارند، حاضر نیستند با کودکانشان «دزد و پری» و یا «قهرمان های کوچک» ببینند تا تلاش کودکانه بچه ها در فیلم قهرمانان کوچک و رسیدن به هدفشان و از همه مهمتر نجات پدر و کارخانه اش که بحث حمایت از اجناس ایرانی دارد به زیبایی و شادی در یک فیلم بیان می شود را به تماشا بنشینند.

فرهنگ در عین حال می گوید: یادمان نرود که تاثیر رسانه ها در آموزش امروزه بسیار قدرتمندتر جلوه داده شده است؛ نمونه های جهانی بسیاری از این دست می توان یافت که از فیلم های واقعی، انیمیشن و حتی برخی مستندها به مثابه مددکاری اجتماعی استفاده کرده اند و توانایی بچه ها را در تمامی سنین دستخوش تغییرداده اند.

میزبانی از دانش آموزان در سینما کانون پرورش

با این حال زهرا افتخاری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با توجه به اینکه همزمان با هفدهمین جشنواره فیلم فجر فعالیت سینما کانون در مراکز فرهنگی هنری شهرستان های دارای سینما کانون و اداره کل کانون فارس در شیراز در دهه مبارک فجر نیز هر روز با میزبانی از دانش آموزان در حال برگزاری است با بیان اینکه روزهای اخیر سینما کانون فیلم «پایان رؤیاها» را به نمایش گذاشته است، می گوید: پایان رؤیاها آخرین اثر محمد علی طالبی، کارگردان شاخص سینمای کودک به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان است.

وی می گوید: مخاطبان در این فیلم به تماشای داستان پسربچه ای می نشینند که به همراه خانواده خود در یکی از روستاهای شمالی کشور زندگی می کند، با آمدن اسبی به این خانه، پسرک علاقه شدیدی به اسب پیدا می کند؛ اما به واسطه اشتباهی که از او سر می زند دچار مشکلاتی می شود. او مشکل را ابتدا از خانواده خود مخفی می کند بنابراین مشکل و دردسرهای او بیشتر می شود.

این در حالیست که فیلم یادشده پیش تر در جشنواره فیلم فجر، سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان و سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان شیکاگو به نمایش درآمده و به فهرست پایانی بهترین فیلم های آسیا پاسفیک ۲۰۱۷ راه یافته است؛ این اثر موفق به دریافت دیپلم افتخار سیفژ شده است.

از سویی دانش آموزانی که راهی سینما کانون شیراز می شوند، با عشق و علاقه پای آثار سینمایی می نشینند که ممکن است دارای جلوه های فیلم های هالیوودی نباشند، اما همین که با کودکان و نوجوانان نقش آفرین در فیلم ها همذات پنداری می کنند کافی است تا آنان را با سینمای ایران آشتی دهد و نسلی را پرورش دهد که در سال های آینده مشتری جشنواره فیلم فجر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز یکشنبه ۲۲ بهمن در حالی به کار خود پایان می دهد که دست کم ۷۰ نوبت نمایش فیلم از بخش مسابقه سینمای ایران سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را در ۴ سالن میزبانی می کند.