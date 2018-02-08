به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تخصصی و همایش فعالان فرهنگی با محوریت خدمت‌رسانی به مردم زلزله زده استان های کرمانشاه و کرمان امروز پنجشنبه در شهرستان قصرشیرین آغاز شد.

این همایش از امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن آغاز شده و تا فردا ۲۰ بهمن در شهرستان قصرشیرین ادامه دارد.

رویکرد این همایش کمک‌رسانی هیئات مذهبی به زلزله‌دیدگان استان های کرمانشاه و کرمان است و مدیران هیئات مذهبی از سراسر کشور در آن حضور دارند.

شرکت‌کنندگان در این همایش پیرامون موضوعات انقلاب اسلامی و ضرورت خدمت‌رسانی به مستضعفین، هیأت و خدمات اجتماعی، اصول خدمت‌رسانی و رسالت هیأت‌ها درشرایط بحرانی، تجربیات هیأت‌ها در عرصه خدمت‌رسانی، شیوه‌های جذب کمک‌های مردمی، الگوی ورود هیأت‌های مذهبی در کارآفرینی، تبیین عملیاتی شیوه ورود هیأت‌ها به مناطق زلزله‌زده و گزارش اقدامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه ایمانی مشعر در زلزله اخیر بحث و گفتگو خواهد شد.

همایش «هیأت‌های فعال در عرصه خدمت‌رسانی»، قالب‌های مختلفی شامل سخنرانی، ارائه تجربیاتِ مانای هیأت‌ها، بازدید از نمایشگاه و تقدیر از فعالان عرصه خدمت‌رسانی را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده است.

این همایش تنها به گفتار اکتفا نکرده و تجربه‌ای عملی و میدانی را نیز در پیش روی شرکت‌کنندگان خود قرار می‌دهد.

نمایندگانِ هیأت‌های مذهبی سراسر کشور، علاوه بر حضور در صحنِ اصلی همایش، با حضور در منطقه و بازدید از مناطق زلزله‌زده، از نزدیک با مشکلات مردم و نحوه ارائه کمک هیأت‌های مذهبی به زلزله‌زدگان آشنا خواهند شد.

تمامی فعالیت‌های خدمت‌رسانی اجتماعی هیئات مذهبی در قالب پویش مردمی «هر هیأت، یک روستا» و با شعار «خادم هیأت، خادم مردم» به کار خود ادامه خواهد داد که تقویت این پویش از اهداف این همایش است.

حجت‌الاسلام پناهیان، حجت‌الاسلام موسوی، دکتر سعید جلیلی، سردار حمید اباذری، سردار سعید قاسمی، حاج‌ حسین ‌یکتا، سید احمد عبودتیان و حاج ‌مهدی‌ رسولی از جمله میهمانان این همایش هستند.