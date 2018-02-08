دستگاه های دولتی نباید در مشهد هتلداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نوروزیان چهارشنبه شب درجلسه مشترک با اعضای صنف هتلداران و میهمان پذیران مشهد اظهارکرد: نباید دستگاه های دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی در مشهد به هتلداری و اداره زائرسرا مشغول شده و فرصت را از بخش خصوصی که در این مسیر سرمایه گذاری کرده‌ بگیرند.

وی افزود: این اقدام می تواند موجب ضعف صنعت هتلداری شود و البته اتحادیه مربوطه نیز باید در این رستا تخفیقاتی را ارائه کند تا امکان استفاده اقشار کم درآمد از مجموعه های اقامتی فراهم شود.

فرماندار مشهد بیان کرد: طبق آمار سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری ایران گردش مالی وجود دارد و اتحادیه هتلداران باید در سیاست گذاری های حوزه گردشگری استان نقش آفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است معاونت زیارت استانداری با کمک سایر استان طرح زیارت امام هشتم (ع) از مبدا تا مبدا را اجرایی کند و فرمانداری نیز آمادگی دارد در این راستا کمک های لازم را انجام دهد.

نوروزیان عنوان کرد: اینکه گفته می شود میانگین ماندگاری زائر در این شهر کم شده، سخن درستی است. در نظرسنجی هایی که از زائران صورت گرفته، آنان تاکید داشته‌اند علت اصلی حضورشان در مشهد زیارت امام رضا(ع) است اما تمایل به سیاحت در شهر نیز دارند.

فرماندار مشهد بیان کرد: به همین جهت باید مراکز تفریحی و توریستی که می تواند زائر را جذب کند، با حفظ شئونات، در این شهر راه اندازی شود تا به صنعت هتل داری ما کمک کند.