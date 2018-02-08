کاهش ٤ درصدی سرقت در البرز نسبت به میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی در همایش فرماندهان کلانتریها و پاسگاههای استان البرز که صبح پنجشنبه در ستاد فرماندهی البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر و فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز برای حضور در همایش سالیانه فرماندهان کلانتریها و پاسگاههای استان در البرز حاضرشیم.
وی بابیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این همایش ارزیابی عملکرد سالیانه کلانتری و پاسگاههایی است که در طول سال بیشترین تماس دریافتی را داشتند، افزود: ابلاغ آخرین تدابیر به این افراد، دریافت انتظارات همکاران و یادآوری برنامههای آتی ازجمله اهداف برگزاری این همایش محسوب میشود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به شاخص عملکردی استان البرز طی دهماهه اخیر، ادامه داد: خوشبختانه سیاست پیشگیری از وقوع جرم در البرز در بسیاری از شاخصها نظیر سرقت مسلحانه و سرقت مغازه مطلوب بوده است.
سردار شرفی با اشاره به کاهش ۴ درصدی میزان سرقت در البرز نسبت به میانگین کشوری، تصریح کرد: سیاست کشف استان در برخی جرائم نظیر قتل، جرائم خشن و سرقت به عنف در بحث شاخص کشف نسبت به میانگین کشوری مطلوب بوده است.
وی با اعلام اینکه در این مدت میزان دستگیریها از هوشمندی خاصی برخوردار بوده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد مجرمین دستگیرشده دارای تکرار جرم بودهاند، از طرفی باید به این امر نیز اذعان داشت که خوشبختانه اجرای دستور مقامات و احکام قضایی در البرز افزایش پیداکرده است، بدون شک عدم اجرای صحیح حکم در صورت دستگیری مجرمان، افزایش و تکرار جرم را به همراه خواهد داشت.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه برای مناسبات آتی نظیر دهه مبارک فجر و چهارشنبه پایان سال برنامههای مفصلی داریم، افزود: بدون شک با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنانی که قصد خدشهدار کردن اوضاع امنیتی را داشتند، پاسخ سختی خواهیم داد.
وی بابیان اینکه طرح مها بهصورت پایلوت در تهران بزرگ اجرا میشود و بخشی از کار پلیس برای اهداف خاص برونسپاری خواهد شد، گفت: این امر تابع فرآیند و زنجیرهای است که باید تکمیل شود، پیرو اجرایی شدن طرح مها ۴ هزار شهروند تحت پوشش این طرح قرار گرفتند، بهطورقطع یکی از رویههای پیشگیری جرم، توجه به پیشگیری جمعی است.
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