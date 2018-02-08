  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۳

کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۹۱ در شرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های سمزقند، آوینی و خاقانی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه سمزقند  با شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از غلظت منواکسید کربن و دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4222758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها