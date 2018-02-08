استخدام قهرمانان ورزشی در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان،‌ حامد جولایی در نشست هم اندیشی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان که با حضور اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان، ورزشکاران، قهرمانان ورزشی و کارکنان اداره کل به مناسبت دهه فجر برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی در سال های ابتدایی و نیز در دوران دفاع مقدس به وسیله جوانان به پیروزی رسید و در این میان اعتماد امام خمینی(ره) به جوانان ستودنی بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: امروزه نقش جوانان ایرانی در دستیابی به عناوین و کسب افتخارات برای این مرز و بوم تاثیرگذار و پررنگ است.

جولایی با اشاره به برنامه های وزارت و جوانان در حمایت از نخبگان حوزه ورزشی و مشارکت های اجتماعی، گفت: در برنامه ریزی های صورت گرفته استخدام قهرمانان ورزشی در جهت رفع یکی از بزرگترین دغدغه های آنان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بر لزوم استقلال حوزه جوانان از ورزش تاکید کرد و گفت: اعتبارات کم حوزه جوانان جوابگوی دغدغه های بسیار در این حوزه نخواهد بود.

وی به بحث مسکن جوانان نیز اشاره کرد و افزود: با کمک شهرداری ها و راه و شهرسازی می توانیم در استان برای جوانان مسکن ایجاد کنیم و یکی از دغدغه های اصلی آنان را رفع نماییم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: امسال شاهد کسب ۷۰۰ مدال توسط جوانان کردستانی در رقابت های کشوری و بین المللی بوده ایم که نشان از ظرفیت های بالای ورزشی در استان است.

جولایی در پایان بر لزوم حمایت همه دستگاه های اجرایی از ورزش استان تاکید کرد و گفت: کمبود فضاهای ورزشی در کردستان را می توان با همت همه جانبه مدیران استان رفع کرد.