۲ واحد تولیدی در زرندیه توسط وزیر صنعت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح پنجشنبه در بدو سفر به استان مرکزی یک مجموعه تولیدکننده مواد غذایی را در زرندیه به افتتاح رساند.

براساس این گزارش، این مجموعه تولید کننده پنج کالای اساسی مصرفی اعم از رب، روغن، تن ماهی، چای و برنج است.

مساحت این کارخانه ٣٥ هزار متر مربع بوده و با صرف اعتباری معادل ١٥٠ میلیارد تومان برای ٢٢٠ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

همچنین در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از یک مجموعه تولیدکننده پلی استایرن در زرندیه بهره برداری کرد.

این مجموعه صنعتی در مساحتی معادل ٤٥ هزار مترمربع راه اندازی شده و دارای ٢٥ هزار متر مربع زیر بنا است که با ظرفیت تولید معادل ١٠٠ هزار تن پلی استایرن در سال، بزرگترین تولید کننده پلی استایرن در خاور میانه است.

در حال حاضر ١٠٠ نفر در این مجموعه شاغل هستند که در فاز دوم این تعداد دو برابر و در فاز سوم و چهارم به حداقل ٥٠٠ نفر افزایش می یابد.

گفتنی است وزیر صنعت در ادامه یک واحد صنعتی تولیدکننده لوله فولاد آلیاژی در شهرستان ساوه را افتتاح خواهد کرد و سپس در بیت تاریخی بنیان گذار انقلاب اسلامی در خمین حضور می یابد.

شریعتمداری همچنین در ادامه سفر یک روزه خود به استان مرکزی از شهرک صنعتی شهید بابایی شهرستان شازند بازدید می کند و سپس با حضور در مرکز استان، به دیدار آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد رفت.

برنامه بعدی این سفر یک روزه تشکیل جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در استانداری مرکزی و همچنین برگزاری نشست مطبوعاتی وزیر است.

گفتنی است تعدادی از معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سفر شریعتمداری را همراهی می کنند.