۵۰ برنامه طرح نشاط اجتماعی در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح پنجشنبه در جشنواره بازی‌های بومی و محلی که با حضور اقشار مختلف بانوان در استادیوم تختی خورموج برگزار شد، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نشاط اجتماعی در شهرستان برنامه های مختلف و خوبی با مشارکت تمامی دستگاهای اجرایی در دست اجرا است.

وی افزود: جشنواره بازی‌های بومی و محلی نیز در راستای همین طرح برگزار شد که بیش از هزار ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف زنان در استادیوم تختی خورموج گرد هم جمع شدند و دانش آموزان مقاطع مختلف برنامه های شاد برگزار کردند و آئین و رسوم دشتی را نیز به خوبی به نمایش گذاشتند.

نادری با بیان اینکه نشاط اجتماعی یکی از بحث های مهم دولت است، ادامه داد: جامعه اگر نشاط و امید به آینده نداشته باشد نمی تواند پیشرفت کند.

وی با اشاره به اهمیت بازی‌های بومی و محلی در ارتباطات اجتماعی خاطرنشان کرد: بازی‌های بومی و محلی نقش مهمی در ارتباطات اجتماعی در شهرها و روستاها دارد و مشارکت اجتماعی دانش آموزان را افزایش می‌دهد.

فرماندار دشتی اضافه کرد: تلاش داریم تا پایان سال برنامه‌های با نشاط در سطح شهرها و روستاها برگزار کنیم که تاکنون به حمد الله مردم از این برنامه به خوبی استقبال کردند.