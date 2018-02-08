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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور:

پیگیر افزایش اعتبارات جمعیت هلال احمر هستیم

پیگیر افزایش اعتبارات جمعیت هلال احمر هستیم

اهواز - دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: تلاش می کنیم سطح بودجه و اعتبارات جمعیت هلال احمر را از طریق رایزنی با دولت و مجلس افزایش دهیم که در افزایش بودجه استان ها از جمله خوزستان موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب صبح امروز در سفر به اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام الله دهه فجر، برای افتتاح و بازدید از  چند طرح عمرانی، درمانی آموزشی به اهواز سفر کردیم.

وی افزود: در مجموع در حال تلاش برای افزایش سطح بودجه و اعتبارات جمعیت کشور هستیم و تعاملات خوبی هم در این زمینه با دولت و نمایندگان مجلس داشته ایم و به تبع اتفاقاتی که در بودجه جمعیت هلال‌احمر کشور خواهد افتاد در استان ها از جمله خوزستان موثر خواهد بود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد:  با توجه به حادثه خیز بودن استان ها تلاش می کنیم امکانات و اعتبارات را متناسب با آنها تنظیم کنیم.

محمدی نسب با بیان اینکه در بعضی اتفاقات به طور مستقیم  می کنیم و در برخی اتفاقات ورود ما به شکل مستقیم نیست، گفت: در بحث ریزگردها ورود ما به طور مستقیم نیست و جمعیت هلال احمر تنها یک عضو از اعضای ستاد مدیریت بحران کشور است که کارگروه امداد و نجات و کارگروه آموزش عمومی مسئولیت های مستقیم داریم.

وی اضافه کرد: در بحث ریزگردها ورود مستقیم نداریم مگر آنکه سایر دستگاه ها خدمت خاصی نیاز داشته باشند تا ما ورود کنیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: برای بحث راهیان نور و مسافران نوروزی هم در کشور و به ویژه در استان هایی که در این ایام بیشترین حجم مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور را پذیرایی می کنند پوشش امدادی جاده ای و اسکان مسافران برنامه ریزی شده است.

محمدی نسب ادامه داد: علاوه بر این در حوزه های فرهنگی برنامه هایی برای مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور از تشکیل استراحت گاه تا آگاه سازی مردم از خطرات تصادفات جاده ای داریم.

کد مطلب 4222777

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