پیگیر افزایش اعتبارات جمعیت هلال احمر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب صبح امروز در سفر به اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام الله دهه فجر، برای افتتاح و بازدید از چند طرح عمرانی، درمانی آموزشی به اهواز سفر کردیم.

وی افزود: در مجموع در حال تلاش برای افزایش سطح بودجه و اعتبارات جمعیت کشور هستیم و تعاملات خوبی هم در این زمینه با دولت و نمایندگان مجلس داشته ایم و به تبع اتفاقاتی که در بودجه جمعیت هلال‌احمر کشور خواهد افتاد در استان ها از جمله خوزستان موثر خواهد بود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان ها تلاش می کنیم امکانات و اعتبارات را متناسب با آنها تنظیم کنیم.

محمدی نسب با بیان اینکه در بعضی اتفاقات به طور مستقیم می کنیم و در برخی اتفاقات ورود ما به شکل مستقیم نیست، گفت: در بحث ریزگردها ورود ما به طور مستقیم نیست و جمعیت هلال احمر تنها یک عضو از اعضای ستاد مدیریت بحران کشور است که کارگروه امداد و نجات و کارگروه آموزش عمومی مسئولیت های مستقیم داریم.

وی اضافه کرد: در بحث ریزگردها ورود مستقیم نداریم مگر آنکه سایر دستگاه ها خدمت خاصی نیاز داشته باشند تا ما ورود کنیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: برای بحث راهیان نور و مسافران نوروزی هم در کشور و به ویژه در استان هایی که در این ایام بیشترین حجم مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور را پذیرایی می کنند پوشش امدادی جاده ای و اسکان مسافران برنامه ریزی شده است.

محمدی نسب ادامه داد: علاوه بر این در حوزه های فرهنگی برنامه هایی برای مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور از تشکیل استراحت گاه تا آگاه سازی مردم از خطرات تصادفات جاده ای داریم.