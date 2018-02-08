به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حقیقی امروز پنج شنبه در کنفرانس خبری روسای سازمات صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان کرمانشاه که در محل سازمان صنعت، معدن، تجارت برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد از اقتصاد کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، اقتصاد مقاومتی را از دغدغه های مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: صنعت، معدن و تجارت می تواند در این اقتصاد کشور نقش بی بدیلی را ایفا کند.

حقیقی یادآور شد: اگر می خواهیم کشور به سمت خودکفایی و توسعه حرکت کند، باید بدانیم مسیر توسعه کشور مبتنی بر صنعت، معدن و تجارت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون نتوانستیم نقدینگی تولید را متناسب با نیاز تامین کنیم، گفت: یکی از مواردی که در کرمانشاه نتوانستیم در حوزه اقتصاد و اشتغال به سهم خود برسیم در بحث سرمایه منابع و سرمایه انسانی است.

سپرده بانک ها کفاف عقب ماندگی صنعت را نمی‌دهد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار داشت: سپرده های بانکها کفاف جبران عقب ماندگی صنعت را ندارد.

حقیقی یادآور شد: در استان کرمانشاه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی مشوق های معنا دار را نداشتیم.

وی کمبود نیروی انسانی ماهر و ورزیده را یکی از مشکلات استان عنوان کرد و گفت: در سال ۹۴ حدود ۷۵۰ میلیون تومان کمک فنی اعتباری داشتیم و سال ۹۶ این رقم به ۵۲ میلیارد تومان رسیده است و این بخش عمده مشوق برای سرمایه گذاری در استان است.

افتتاح ۱۲ طرح صنعتی طی دهه فجر در استان کرمانشاه

این مسئول به افتتاح پروژه هایی در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: ۱۲ طرح صنعتی با میزان سرمایه گذاری ۴۱۱۵ میلیارد ریال و اشتغال ۵۰۰ نفر از عمده این طرح هاست.

وی همچنین از ثبت نام ۱۶۸ واحد صنعتی در سامانه کارورزی خبر داد و بیان داشت: طی این ثبت نام ۱۱۸ نفر کارورز توسط ۷۴ واحد صنعتی، معدنی و تجارتی پذیرش شده اند.

حقیقی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۵ طرح و واحد صنعتی با میزان تسهیلات ۱۹۰ میلیارد ریال و اشتغال ۳۰۶ نفر از محل تسهیلات روستایی معرفی و پذیرش شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین ۱۴ طرح صنعتی با میزان تسهیلات ۲۴۵ میلیارد ریال و اشتغال ۳۴۵ نفر از محل تسهیلات اشتغال فراگیر معرفی و پذیرش شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان کرد: بحث صنایع کوچک و اشتغال مبتنی بر مهارتهای فنی می تواند در زمینه اشتغال به استان کرمانشاه کمک کند.

تولید ۱۳۰هزار متر مربع فرش در استان کرمانشاه

این مسئول ابراز داشت: از ابتدای سال تا کنون ۵ هزار و ۷۹۷ فقره صدور و تمدید کارت قالی بافی و ۱۳۰ هزار متر مربع تولید فرش داشتیم.

حقیقی اظهار داشت: تا کنون ۷۹ پروانه صنعتی صادر کردیم و تا پایان سال به ۱۱۰ فقره خواهد رسید.

وی تاکید کرد: باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم تا تنظیم بازار استان را گسترش دهیم و بتوانیم حتی بازار عراق را با صادرات خود در دست بگیریم که صادر کنندگان دچار خسارت نشوند.