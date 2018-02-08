بهره برداری از ساختمان اداره گاز سربیشه/مشعل گاز به درح می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه در هشتمین روز از ایام الله دهه فجر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی، اداره گاز سربیشه افتتاح شد.

رئیس اداره گاز سربیشه در حاشیه افتتاح این پروژه بیان کرد: با افتتاح این پروژه، سربیشه، مود و ۲۲ روستای شهرستان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

علی اسماعیلی با اشاره به نبود گاز طبیعی در شهر درح بیان کرد: پروژه گازرسانی به این شهر و ۴۰ روستای تابعه در ۲۱ بهمن ماه جاری کلنگ زنی می شود.

بنا به گفته وی، پروژه گازرسانی به شهر درح و ۴۰ روستا بعد از کلنگ زنی، به مدت دو سال به اتمام می رسد.

گفتنی است؛ ساختمان اداره گاز سربیشه در زیربنای ۳۷۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.