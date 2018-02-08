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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

در هشتمین روز از دهه فجر؛

بهره برداری از ساختمان اداره گاز سربیشه/مشعل گاز به درح می رسد

بهره برداری از ساختمان اداره گاز سربیشه/مشعل گاز به درح می رسد

بیرجند- طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان خراسان جنوبی، اداره گاز سربیشه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه در هشتمین روز از ایام الله دهه فجر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی، اداره گاز سربیشه افتتاح شد.

رئیس اداره گاز سربیشه  در حاشیه افتتاح این پروژه بیان کرد: با افتتاح این پروژه، سربیشه، مود و ۲۲ روستای شهرستان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

علی اسماعیلی با اشاره به نبود گاز طبیعی در شهر درح بیان کرد: پروژه گازرسانی به این شهر و ۴۰ روستای تابعه در ۲۱ بهمن ماه جاری کلنگ زنی می شود.

بنا به گفته وی، پروژه گازرسانی به شهر درح و ۴۰ روستا بعد از کلنگ زنی، به مدت دو سال به اتمام می رسد.

گفتنی است؛ ساختمان اداره گاز سربیشه در زیربنای ۳۷۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

کد مطلب 4222792

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