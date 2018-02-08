فرهنگ کار در دشتی تقویت شود/ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح پنج شنبه در مراسم جشن انقلاب در روستای مل گل از توابع بخش مرکزی ضمن تبریک ایام الله دهه مبار ک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستارودهای زیادی داشته که امروز وظیفه همه است که از این دستاوردها به خوبی پاسداری کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از نعمات جمهوری اسلامی سپردن کارها به دست مردم است، افزود: باید مردم را به سرمایه‌گذاری در روستاها تشویق کنیم که اگر این مهم اتفاق بافتد قطعا موثر خواهد بود.

نادری با تاکید بر اینکه مردم نقش بسزایی در رفع مشکلات و معضلات روستا دارند، گفت: برای رفع مشکلات اشتغال در روستاها باید از ظرفیت مردم استفاده کرد.

نادری یادآور شد: یکی از مسائل مهم در حوزه اشتغال بحث مسائل فرهنگی می باشد که باید فرهنگ کار در این شهرستان تقویت شود.

وی بیان کرد: روستاهای این شهرستان ظرفیت خوبی دارند که باید در این ظرفیت در راستای رضایت مندی بیشتر مردم استفاده کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه نیروهای انسانی شهرستان باید توانمند شوند، ادامه داد: در حال حاضر فنی و حرفه ای شهرستان از ظرفیت خوبی برخوردار است و در سال جاری تاکنون دو هزار نفر آموزش دیده اند که می طلبد جوانان از این ظرفیت بهتر استفاده کنند.

نادری خاطر نشان کرد: دولت تلاش دارد زمینه را برای کار و کارآفرینی و اشتغال فراهم کند و در همین راستا تسهیلات خوبی به روستاها اختصاص یافته است.