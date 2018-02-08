افتخارآفرینی رکابزنان تبریزی در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شش نفره دوچرخه سواری کشورمان توانست در رقابت های تایم تریل قهرمانی جاده آسیا در میانمار مدال نقره را کسب کند.

در این مسابقات صمد پورسیدی قهرمان تورهای آسیایی و نابغه المپیکی دوچرخه سواری آسیا و همچنین محمد چایچی رکابزن جوان و خوش آتیه تبریز که هر دو عضو تیم شهرداری تبریز هستند، در قالب تیم ملی کشورمان موفق شدند افتخار دیگری برای ورزش تبریز رقم زده و این بار مدال نقره آسیایی را به نام خود ثبت کنند.

هدایت فنی تیم دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات آسیایی میانمار به عهده رسول هاشم کندی مربی تبریزی است.