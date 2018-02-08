روحیه نشاط به جامعه کارگری تزریق شود/لزوم عملیاتی شدن وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش های کارگری، اظهار کرد: یکی از راه های شکوفا شدن استعدادهای انسان انجام حرکات ورزشی و ورزش زورخانه ای است.

وی با بیان اینکه ورزش تنها حرکت عضلات و تن نیست بلکه خود فرهنگی در کشور است، افزود: ورزشکاران دارای روحیه های بزرگواری، گذشت و سعه صدر بودند و به همین خصایص شناخته شده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کسانی که در جهت خودسازی، صفات معنوی و عرفان های روحی اسم و نشانی دارند در زورخانه ها تربیت شده اند، گفت: ورزش و به ویژه ورزش های باستانی بخشی از خودسازی روحی در انسان است.

وی با اشاره به اهمیت ویژه ورزش کارگری در کشور، عنوان کرد: با توجه به فعالیت کارگران در طول روز این شغل می تواند خود به عنوان ورزش محسوب شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه امروز به هرچه از آثار وجودی جوامع بشری نگاه می کنیم نقش کارگر را مشاهده می کنیم، اظهار داشت: برخی از امور خود به صورت طبیعی ورزش محسوب می شوند که کارگری از جمله این امور است.

وی با اشاره به اینکه وعده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید محقق شود، بیان کرد: نشاط کارگران در کشور باید حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم استان خراسان جنوبی مردمی محجوب به حیایی هستند و به خود اجازه نمی دهند مشکلات خود را به طور مکرر بیان کنند لذا مسئولین باید پیگیر مشکلات این مردم باشند، اظهار داشت: دولت مردان باید در برخی امور تجدید نظر و برای مردم دلسوزی کنند.

علی سنگکی، رئیس انجمن ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کارگران کشور نیز در این دیدار، اظهار کرد: مسابقات زورخانه ای کارگران به میزبانی خراسان جنوبی از امروز در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۱ استان در این مسابقات حضور دارند، افزود: همچنین بیش از ۸۰ ورزشکار نیز در این مسابقات شرکت می کنند.

رئیس انجمن ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کارگران کشوراز برگزاری این مسابقات در زورخانه ولی عضر حاجی آباد خبر داد و گفت: ورزشکاران در شش رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت.