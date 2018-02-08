کشف گور دسته جمعی در استان صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای مشترک ارتش و حشد شعبی در عملیات پاکسازی مناطق اطراف طوزخورماتو یک گور دسته جمعی با ۲۰ جسد را کشف کردند.

بر اساس این گزارش، اجساد این گور دسته جمعی که همگی غیر نظامی هستند از قربانیان عناصر داعش به شمار می آیند که توسط این گروه اعدام شدند.

طی ماه های گذشته و پس از شکست داعش در عراق نیروهای عراقی دهها گور دسته جمعی را در مناطق آزاد شده این کشور کشف کردند.

نیروهای پیشمرگه و بسیج مردمی مهر ۱۳۹۳ با آزادی ۴۵ روستا، شهر طوزخورماتو را که در سال ۲۰۱۴ توسط داعش اشغال شده بود، به طور کامل از تکفیری‌ها پس گرفتند.

در همین حال عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضات عراق در بیانیه ای اعلام کرد مقامات امنیتی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار یک شبکه تروریستی را کشف و منهدم کردند.

عناصر این گروه تروریستی اذعان کردند که در شهر البوکمال واقع در شرق سوریه اقدام به فعالیت های تروریستی از جمله بمبگذاری خودروها برای حمله به استان های جنوبی عراق می کردند.